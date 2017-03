EUA veta portàtils i tauletes en vols provinents de 8 països musulmans

El govern dels Estats Units va prohibir ahir els aparells electrònics més grans que un telèfon mòbil -tauletes, portàtils o càmeres de fotos- a la cabina de passatge dels avions amb origen en vuit països de majoria musulmana del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica. Els passatgers hauran de facturar els aparells, que aniran a la bodega de l’avió i l’única excepció són els dispositius mèdics. Poc després de l’anunci d’aquesta mesura, el Regne Unit va informar que imposarà el mateix tipus de restriccions als vols provinents de sis països.

La prohibició de les autoritats nord-americanes afecta avions de companyies estrangeres que volin des de deu aeroports de l’Aràbia Saudita, Egipte, Jordània, Kuwait, el Marroc, Qatar, Turquia i la Unió dels Emirats Àrabs. I la mesura britànica té impacte en els vols provinents dels mateixos països però n’exclou Qatar i la Unió dels Emirats Àrabs.

El departament de Seguretat Nacional dels EUA va explicar que les noves restriccions s’han pres per por a un atac terrorista als vols sense escala amb origen en aquests països -ja que creuen que els aparells electrònics vetats poden amagar bombes-. Els grups extremistes “estan explorant mètodes innovadors per abatre avions”, van afirmar en un comunicat, que especifica exemples del risc terrorista com l’atac a un avió comercial de Somàlia l’any passat i els atemptats als aeroports de Brussel·les i d’Istanbul també del 2016. Tot i així, la mesura no respon a cap amenaça en concret.

Les aerolínies estrangeres tenen quatre dies per aplicar la nova restricció, que és un nou intent del govern de Donald Trump de reforçar la seguretat a les fronteres. La justícia nord-americana va bloquejar la setmana passada el seu segon decret migratori, que prohibia l’entrada de ciutadans de sis països de majoria musulmana i refugiats d’arreu del món.

Les restriccions imposades per Washington i Londres són indefinides “fins que s’acabi l’amenaça”, van dir les autoritats nord-americanes. Els dos països s’han coordinat abans de prendre la mateixa mesura, tot i que amb algunes diferències. Mentre que el govern de Trump eximeix de la prohibició les aerolínies nord-americanes, l’executiu de Theresa May hi inclou totes les companyies amb vols directes dels països afectats al Regne Unit, incloses les britàniques, com ara British Airways o EasyJet.

Les tres grans companyies aèries del Pròxim Orient -Emirates, Etihad i Qatar- seran les més afectades. Emirates, per exemple, opera 119 vols cada setmana a diverses ciutats nord-americanes com Nova York o Los Angeles.

Aquest tipus de mesures no són inusuals. Tant els Estats Units com el Regne Unit van prohibir el 2014 entrar a les cabines de passatge amb dispositius electrònics sense bateria.

Cimera antiterrorista

La nova mesura de seguretat es va anunciar el dia abans de l’inici de la cimera de la coalició internacional contra el grup jihadista Estat Islàmic (EI). Ministres d’Exteriors de 68 països es reuniran avui i demà a Washington per parlar sobre la seva estratègia de futur en la lluita antiterrorista. Aquesta trobada -impulsada fa tres anys pel president nord-americà Barack Obama- serà la primera oportunitat del govern de Trump per explicar les seves prioritats als seus aliats.

L’inquilí de la Casa Blanca va rebre dilluns el primer ministre de l’Iraq, Haider al-Abadi. “Hem de desfer-nos de l’EI”, va sentenciar Trump.

Claus de la nova restricció aèria

Països afectats

La mesura nord-americana afecta deu aeroports de vuit països, mentre que la britànica té impacte en sis països.

Aparells prohibits

No es podran portar dalt de l’avió aparells més grans que un mòbil, com portàtils, tauletes o càmeres.

Reforçar la seguretat

Les autoritats nord-americanes diuen que han detectat problemes de seguretat als aeroports afectats.

Durada de la prohibició

Fins divendres hi ha marge per aplicar la prohibició. La durada és indefinida i podria afectar més països.

El perquè de la mesura

Els EUA van explicar que els terroristes segueixen estudiant noves maneres d’atacar vols comercials.