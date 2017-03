El fiscal general dels EUA renuncia a liderar la investigació sobre la ingerència russa a les eleccions

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, s'ha defensat aquesta nit de les demandes de dimissió que sonen des que The Washington Post ha revelat que va mantenir contactes amb l'ambaixador rus, Segey Kislyak, abans de les eleccions, quan era assessor de campanya de l'ara president, Donald Trump.

Sessions va ocultar aquesta informació al Senat durant les seves audiències de confirmació, ja de per si polèmiques per les acusacions de racisme i de simpaties amb el grup supremacista blanc, Klu Klux Klan.

Tot i que diu que és innocent i que no pensa dimitir, -assegura que "mai" es va reunir amb "cap funcionari o intermediari rus" per parlar de les eleccions-, Sessions ha anunciat que no liderarà la investigació sobre una possible ingerència russa durant les eleccions presidencials del passat novembre.

Sessions és el segon dels càrrecs escollits per Donald Trump que menteix sobre els seus vincles amb Rússia. El primer va ser el responsable de seguretat nacional, Michael Flynn, que va dimitir fa dues setmanes arran de l'escàndol.