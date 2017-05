Eleccions a l'estat federat més poblat d'Alemanya: un termòmetre per a Merkel i Schulz

L'estat federat de Renania del Nord-Westfalia, el més poblat d'Alemanya -té 17,5 milions d'habitants- celebra eleccions aquest diumenge. Són els últims comicis abans de les generals del proper 24 de setembre, en què Angela Merkel i Martin Schulz -els principals favorits- es disputaran la Cancelleria alemanya.

Les de Renania són les terceres eleccions regionals que se celebren en pocs mesos: a les dues anteriors convocatòries ha guanyat la Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Angela Merkel. Els últims sondejos publicats donaven també una victòria d'aquest partit a Renania, un land que actualment governen en coalició els socialdemòcrates (SPD) -és el partit de Martin Schulz- i els verds.

Una nova derrota de l'SPD suposaria un cop dur per a Schulz, sobretot si és en un land on tradicionalment ha guanyat la seva formació. Quan va anunciar que es presentava a la Cancelleria va provocar el que els mitjans locals van anomenar l' "efecte Schulz": els sondejos immediatament el donaven com a guanyador, desbancant l'actual Cancellera. Però el fenòmen s'ha anat desinflant amb les successives eleccions regionals perdudes.

Renania és l'última oportunitat de l'SPD per remuntar, abans d'enfrontar-se a l'assalt decisiu del setembre.