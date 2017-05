Eleccions a l'Iran: qui són els candidats?

L'Iran celebra eleccions presidencials aquest divendres, 19 de maig. Hassan Rouhani, l'actual president, espera repetir per un segon mandat però es disputa la presidència amb el conservador Ebrahim Raisí. Són els que tenen més probabilitats, però no els únics candidats. 1.636 iranians, entre els quals, 137 dones, s'hi havien presentat, però només sis van passar els filtres de selecció. Cap dona. L'alcalde de Teheran, Mohammad Bagher, era un dels escollits, però va anunciar la seva retirada dilluns i va demanar el vot per Raisí.

Hassan Rouhani

68 anys

Aquest clergue xiïta és l'actual president del país, i tot i que prové del sistema, se'l considera moderat. Ha plantejat les eleccions com una croada en què el poble ha d'escollir entre la tensió i la tranquil·litat, entre un govern autoritari i un que defensa les llibertats. Un dels seus grans èxits com a president és el pacte nuclear amb els Estats Units, tot i que els seus rivals li retreuen que no ha beneficiat els iranians.

540x306 Hassan Rouhani a Teheran el passat 14 d'abril. / REUTERS Hassan Rouhani a Teheran el passat 14 d'abril. / REUTERS

Ebrahim Raisí

56 anys

És un clergue de l'ala dura. Considera que l'Iran no necessita ajuda estrangera i ha promès tornar als valors de la Revolució Islàmica del 1979. La seva candidatura ha sorprès perquè sona com un possible successor del líder suprem de l'Iran Ali Khamenei.

540x306 El candidat conservador Ebrahim Raisí. / REUTERS El candidat conservador Ebrahim Raisí. / REUTERS

Eshaq Jahanguiri

60 anys

És el vicepresident de Rouhani. Des de l'inici de la campanya electoral s'ha donat per fet que la seva candidatura tenia com a únic objectiu defensar Rouhani, i és per això que s'espera que abans de la cita electoral faci un pas enrere, tal com va fer l'alcalde de Teheran dilluns.

540x306 Eshaq Jahanguiri és vist des del principi de la campanya com un suport per Rouhani. / REUTERS Eshaq Jahanguiri és vist des del principi de la campanya com un suport per Rouhani. / REUTERS

Mostafa Mirsalim

69 anys

Exministre de Cultura. Conservador. Tot i que té molt poques probabilitats –els grans favorits són Rouhani i Raisí–, Mirsalim s'ha reafirmat en la seva candidatura i ha assegurat que no renuncia a ser president.

540x306 Mostafa Mirsalim té poques probabilitats de guanyar. / REUTERS Mostafa Mirsalim té poques probabilitats de guanyar. / REUTERS

Mostafa Hashemitaba

71 anys

Exvicepresident de l'ala moderada. Hashemitaba també ha assegurat que no renunciarà a la cursa presidencial, però com que desitja la continuació de l'actual administració, ha demanat als seus partidaris que votin Rouhani.