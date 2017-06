Els qatarians no podran volar als Emirats Àrabs

Una altra de les conseqüències de la decisió de l'Aràbia Saudita i els seus aliats per aïllar el petit estat veí de Qatar i castigar-lo pel seu "suport al terrorisme": les persones amb nacionalitat qatariana no podran volar fins a Dubai o Abu Dhabi perquè els Estats Àrabs Units han donat l'ordre de prohibir-los el pas pels seus aeroports. A més, algunes companyies aèries com la RAM (Royal Air Marroc) ja han anunciat que es veuen obligades a cancel·lar els seus vols a Doha, la capital de Qatar, un important 'hub' regional.

D'altra banda, els Emirats Àrabs Units han anunciat que qualsevol publicació que expressi simpatia per Qatar serà castigada amb penes de fins a 15 anys de presó, segons informava el diari 'Gulf News'.