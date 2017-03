Erdogan qualifica de "nazi" la cancel·lació d'uns mítings turcs a Alemanya

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha qualificat de "pràctiques nazis" la cancel·lació dels mítings que diferents ministres turcs havien de fer en ciutats alemanyes per fer campanya a favor de la reforma constitucional destinada a donar al cap de l'Estat tot el poder executiu.

"Les vostres pràctiques no es diferencien de les antigues pràctiques nazis", ha assenyalat el polític diumenge en un discurs a Istanbul, durant el qual ha assegurat que Alemanya no té res a veure amb la democràcia.

" Alemanya ha abandonat el camí de la democràcia. Les seves pràctiques actuals no tenen res a veure amb la democràcia i són fins i tot comparables amb les del règim nazi", ha assenyalat el president durant una intervenció en un acte d'una associació de dones.

"No volem veure un ressorgiment del nazisme", ha arribat a dir Erdogan.

L'escalada de declaracions

Tant Erdogan com el govern de Turquia fa diversos dies que ataquen durament Alemanya per les cancel·lacions dels actes electorals a diverses ciutats alemanyes. "No deixen parlar als nostres amics a Alemanya. Amb això creuen que el "no" (a la reforma constitucional) guanyarà a Alemanya", ha dit Erdogan.

Aquest nou atac arriba després que el primer ministre turc, Binali Yildirim, assegurés que havia mantingut una "conversa bona i productiva" amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, per reduir la tensió.

Els ministres d'Exteriors dels dos països tenen previst reunir-se dimecres que ve a Alemanya per tractar aquest tema.

El ministre alemany, Sigmar Gabriel, ha mirat de calmar els ànims amb un article publicat al dominical 'Bild am Sonntag' en què demana mantenir obert el diàleg amb Turquia.