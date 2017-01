Erdogan, sobre Xipre: "Sempre hi serem"

Recep Tayyip Erdogan, president de Turquia, s'ha pronunciat sobre les negociacions que s'han fet aquesta setmana a Xipre, amb altes expectatives, per la possible reunificació de l'illa, dividida entre els greco xipriotes, d'influència grega, i els turcoxipriotes, d'influència turca. El president ha afirmat que el seu país mai abandonarà la zona nord de l'illa, ocupada l'any 1974, insistint en una presidència rotatòria on la comunitat greco xipriota tingui dos torns de presidència per cada un dels turcoxipriotes.



Actualment, l'alternança de presidències és d' una sola vegada per als turcoxipriotes per cada quatre dels grecoxipriotes: "Un a quatre és impossible, ja hem parlat d'això abans. Serà d'un a dos, és a dir, un període per als turcs i dos per als grecoxipriotes. Això seria just, si volem una pau justa i amplia". Els grecs refusen la mesura del president turc.



L'ONU ha deixat clar aquesta setmana que per arribar a un acord hi ha d'haver garanties per part dels països garants de la independència: Turquia, Grècia i Gran Bretanya, com a antic colonitzador. Sobre aquest aspecte, Erdogan ha ressaltat que "no esperin garanties si Turquia no hi és", en vista d'un possible acord on el país no hi tingui veu ni vot. Finalment, ha afegit que Turquia "hi serà allà sempre". El líder turcoxipriota, Mustafa Akinci, ha reaccionat afirmant que "si hi ha certes qüestions que són tabú, que no les podem ni discutir i tot s'ha de quedar tal com està, no és cap començament" per poder negociar.



Turquia manté 30.000 soldats a la zona nord del país, sota influència d'Ankara, mentre la zona sud, la República de Xipre, pertany a la Unió Europea des del 2004 i és reconeguda a nivell internacional.



Negociacions sense presses

El president xipriota, del bàndol grec, Nikos Anastasiadis, afirma que no hi ha data límit per arribar a un acord amb garanties i seguretat. Tot i no haver acord global, el president ha tornat avui de Ginebra satisfet amb les negociacions.



La reunió multilateral va acordar que dimecres 18 de gener tinguin lloc més negociacions, que abordarien aspectes com seguretat i garanties, unes negociacions on la Unió Europea hi assistirà en qualitat de part interessada.

Per al president Anastasiadis, "mentre el diàleg estigui obert i es vagi avançant, visc en l'esperança".