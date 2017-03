Escalada de violència a la perifèria de Damasc

Una aliança de forces insurgents i jihadistes va llançar diumenge un atac sorpresa des de la perifèria de Damasc. Els combats continuaven intensament ahir al vespre. Segons l’Observatori Sirià dels Drets Humans, els enfrontaments haurien causat 72 morts al bàndol governamental i almenys 34 a les faccions rebels. Durant aquests tres dies, s’han registrat 143 atacs aeris als barris de Qabun, la ciutat satèl·lit del nord-est de Damasc assetjada pel règim. Els atacs s’estenien ahir cap a les localitats de Zamalka, Aïm Tarma i Arbin, a la regió de la Ghouta oriental dominada per l’oposició.

Entre la Ghouta oriental i Qabun, uns 70.000 civils estan atrapats amb accés limitat a aliments i serveis bàsics. El règim de Baixar al-Assad ja ha utilitzat aquesta estratègia d’encerclament a altres zones del país, com Homs i Alep. Els rebels, dirigits principalment per la legió Al-Rahman amb el suport dels salafistes d’Ahrar al-Xam i dels jihadistes de Tahrir al-Xam, van recular dilluns abans de recuperar terreny ahir, un dia abans que es reprenguin les converses per la pau auspiciades per les Nacions Unides a Ginebra.

Augmenta la pressió sobre la capital

Aquesta ofensiva rebel fa que augmenti la pressió sobre el cor de Damasc, bastió del règim. Segons la televisió de l’estat, tretze civils haurien sigut ferits a la capital com a resultat de trets de morter llançats des de les zones rebels. L’Observatori Sirià informa que els carrers de Damasc estan buits i paralitzats: l’atac de l’aliança rebel ha inclòs atacs suïcides i els 6 milions d’habitants de la capital -molts desplaçats pel conflicte- no poden evitar viure sota el so eixordador dels caces de combat, que els recorda que la capital no és un lloc segur.

D’altra banda, bombardejos a altres zones del país han causat avui un total de 30 víctimes. Des de l’inici de la guerra i sempre segons l’Observatori Sirià dels Drets Humans, 22.600 persones han mort víctimes de bombardejos. El mateix Observatori documenta més de 3.700 atacs aeris entre el 20 de febrer i el 20 de març del 2017. La guerra passa a Síria, però més d’una seixantena de països estan implicats d’alguna manera en el conflicte.