Espanya obre l'ambaixada del Brexit

L'ambaixada d'Espanya a Londres ha obert aquest dimecres, el mateix dia que s'ha activat el Brexit, un servei específic per atendre i resoldre els dubtes dels ciutadans que resideixen al Regne Unit o pretenen establir-s'hi per estudiar o treballar.

Un total de 131.335 ciutadans amb passaport espanyol figuren inscrits als consolats d'Espanya al Regne Unit (110.838 al Consolat General de Londres, i 20.497, al d'Edimburg). No obstant, és probable que el nombre real sigui més elevat, ja que és habitual que hi hagi gent que no s'inscrigui al consolat encara que visqui de forma permanent al país.

El nou servei és un sistema per centralitzar els dubtes dels ciutadans als quals afectarà el Brexit i que tenen nombroses inquietuds en desconèixer com acabarà una negociació entre la UE i Londres que ni tan sols ha començat. Els missatges es poden adreçar a aquestes dues adreces de correu electrònic, emb.londres.brexit@maec.es i brexitventanillaresidentes@maec.es, funcionen des d'aquest dimecres com a "p unt únic d'entrada i sortida" de totes les consultes sobre les conseqüències del divorci amb Brussel·les.

Guia per entendre el Brexit

La majoria dels dubtes rebuts fins ara tenen a veure amb l' obtenció de la residència, però des de l'ambaixada també poden aclarir qüestions sobre com pot afectar el Brexit a l'hora de rebre assistència sanitària al Regne Unit, o els seus efectes en les pensions i altres prestacions socials.

Aquest servei de 'finestreta única virtual' no brindarà assistència consular, una tasca que seguiran assumint els Consolats Generals a Londres i Edimburg, amb què es mantindrà en permanent contacte per donar resposta a aquelles inquietuds que, encara que motivades per les conseqüències del Brexit, puguin tenir també un perfil consular.