Esquerdes al chavisme per la supressió de l'Assemblea Nacional

La fiscal general de Veneçuela, Luisa Ortega , ha denunciat aquest divendres la sentència del Tribunal Suprem en què assumeix les competències de l'Assemblea Nacional perquè considera que suposa "el trencament de l'ordre constitucional". La mesura ha provocat nombroses reaccions de condemna tant a l'exterior com a l'interior i fins i tot l'ONU ha reclamat que el Parlament recuperi el seu poder legislatiu per tal de garantir la "separació de poders", essencial per al funcionament de la democràcia, segons ha afirmat l'Alt Comissionat per als Drets Humans Zeid Ra'ad al-Hussein en un comunicat.

540x306 Manifetants contraris al govern caminen per l'autovia tallada / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS Manifetants contraris al govern caminen per l'autovia tallada / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

Esta es la declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz denunciando ruptura de orden constitucional con sentencias TSJ pic.twitter.com/lchH70fUwp — Víctor Amaya (@victoramaya) 31 de març de 2017

Ortega ha fet una declaració en què subratlla la seva " obligació d'expressar" la "gran preocupació per al país ". Es tracta d'un posicionament que trenca , va dir Ortega, en una inusual ruptura amb la línia del govern per a algú que ha estat un aliat clau dels governants socialistes.

Al carrer, centenars de persones han bloquejat l'autovia d'entrada a la capital amb les banderes nacionals i pancartes en contra del cop autoritari del govern.



Què passa a Veneçuela?

Herique Capribles, un dels opositors amb més visibilitat a l'exterior, ha viatjat fins a Washington per reunir-se amb Luis Almagro, el secretari general de l' Organització d'Estats Americans (OEA), partidari des de fa mesos de sancionar Veneçuela però que no ha aconseguit la majoria de dos terços dels membres de l'ens per aplicar l'anomenada Carta Democràtica. Davant del nou escenari, no es descarta que l'OEA convoqui una reunió d'urgència, després que diversos països de la regió han denunciat el què consideren un "cop d'Estat".