L'Estat Islàmic diu que Donald Trump és un "idiota"

Primer missatge de l'Estat Islàmic des què Donald Trump s'ha instal·lat a la Casa Blanca i, precisament, està dirigit al president nord-americà, a qui qualifiquen de ser un "idiota" que portarà el país a la ruïna total.

Els islamistes han trencat el silenci a través del seu portaveu, Abi al-Hassan al Muhajer, que a través d'un enregistrament que s'ha publicat a la xarxa Telegram assegura que els Estats Units estan en una crisi profunda que acabarà amb ells. "Vosaltres [els EUA] esteu en fallida i els signes de la vostra desaparició són evidents als ulls de tothom".

En una al·locució de 37 minuts, el portaveu dels jihadistes insisteix que els nord-americans han "naugrafat" i no tenen "salvador". Tot al contrari, continua, ja que estan governats per un "complet idiota que no sap què són Síria, l'Iraq o l'islam" i que només fa que "alimentar la seva al·lucinació en expressar la seva animositat i batalla" contra els musulmans.

Just el dia després que el govern de Donald Trump apuntés a una acció unilateral a Síria després de l'atac químic a Idlib, el jihadista amenaça que si els Estats Units no aturen els bombardejos a Síria o l'Iraq, " s'ofegarà en un fangar de mort".

El missatge, com és habitual a l'Estat Islàmic, també conté una amenaça contra Occident i insta els musulmans a atacar. " Sou un ganivet a l'esquena dels infidels", afirma.