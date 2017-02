Un jutge dels Estats Units bloqueja el veto migratori de Trump a tot el país

Un jutge federal de Seattle (Washington) ha bloquejat aquest dissabte el veto del president dels Estats Units, Donald Trump, a l'ingrés de ciutadans de set països de majoria musulmana.

La mesura adoptada avui pel magistrat James Robart té efecte immediat sobre tot el país i caràcter temporal fins a la presa d'una decisió definitiva.

La decisió de Robart respon a una demanda que havien interposat els estats de Washington i Minnesota, tots dos amb fiscals demòcrates, i suspèn el veto adoptat fa una setmana pel president als immigrants de l'Iraq, Iemen, Iran, Somàlia, Sudan, Síria i Líbia.

El fiscal general de l'estat de Washington, Bob Ferguson, ha assegurat que la decisió judicial demostra que ni tan sols el president està per sobre de la llei.

"La llei és una cosa poderosa. Té la capacitat de demanar comptes a tot el món, i això inclou al president dels Estats Units", ha dit Ferguson, que havia qualificat el veto de Trump d'"inconstitucional" i "il·legal" en interposar la demanda.

Els advocats del Govern han argumentat al jutge que els estats no tenen competències per impugnar la mesura de Trump i que el Congrés havia autoritzat el president a adoptar mesures en seguretat i migració, però no han convençut a Robart.

Des que Trump va signar la mesura divendres passat, diversos jutges han adoptat decisions que han afectat a les seves respectives jurisdiccions, però la decisió de Robart és la primera amb efecte a tot el país.

Segons Ferguson, els ciutadans dels set països concernits pel controvertit veto de Trump ja poden tornar a presentar sol·licituds de visat per viatjar als Estats Units.

Trump va suspendre durant 90 dies l'emissió de visats als ciutadans dels països esmentats i durant altres 120 dies el programa d'acollida de refugiats.

El Departament d'Estat ha assegurar que s'han cancel·lat prop de 60.000 visats d'estrangers provinents dels set països de majoria musulmana després de l'entrada en vigor del veto migratori.