Els Estats Units creuen que la sortida d'Al-Assad de Síria és prioritària

L'ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, Nikki Haley, ha dit en una entrevista que un canvi de règim a Síria és prioritari per al govern de Donald Trump. Això desdiu el que defensaven els EUA fins fa una setmana, abans del bombardeig químic a Idlib i l'atac amb míssils de Trump, quan deien que la sortida de Baixar Al-Assad del govern del país no era una prioritat.

Haley ho ha explicat en una entrevista amb la CNN que s'emetrà íntegra aquesta nit però de qual ja se n'ha emés un avançament.

"No veiem possible la pau a Síria si Al-Assad hi és", diu Haley a l'avançament emés per la CNN i explica el full de ruta dels Estats Units: combatre l'Estat Islàmic, expulsar la influència iraniana de Síria i que el president Al-Assad marxi.

L'ambaixadora també adverteix que Washington està disposat a intervenir en més ocasions si ho considera necessari.