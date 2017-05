La cambra baixa dels Estats Units aprova el projecte de llei per derogar l'Obamacare

La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dijous la nova llei sanitària proposada pel Partit Republicà derogarà la reforma sanitària de l'ex president Barack Obama coneguda com un vot renyit, els republicans han aprovat, amb 217 vots a favor i 213 en contra, una versió de la legislació que , queconeguda com Obamacare . En, els republicans han aprovat,una versió de la legislació que va fallir fa unes setmanes

Després de set anys intentant revocar l' Obamacare, els republicans han fet un pas important en aquesta direcció. Tot i així, la legislació que han aprovat ha de passar ara pel Senat, on s'enfrontarà amb l'oposició dels demòcrates i les reticències dels republicans moderats.

La majoria d'analistes polítics creuen que el Senat no aprovarà la legislació dels republicans tal com està. En els pròxims dies, es veurà quins canvis fan els senadors i si, finalment, es revoca l' Obamacare. La reforma sanitària impulsada per Obama l'any 2010 és un dels seus llegats més importants i va incorporar al sistema més de 20 milions de nord-americans que no tenien assegurança mèdica.

Tot i així,i farà una roda de premsa des de la Casa Blanca per subratllar la importància d'aquest vot. Els republicans no van aconseguir aquest èxit en els seus 100 primers dies de presidència

Insurance companies are fleeing ObamaCare - it is dead. Our healthcare plan will lower premiums & deductibles - and be great healthcare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de maig de 2017

La líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi , ha qualificat la iniciativa republicana com "un intent maliciós per destruir el sistema de salut" de milions de nord-americans .