Els EUA llancen la “mare de totes les bombes” sobre l’Afganistan

Se la coneix com a la "mare de totes les bombes" i és el segon explosiu no nuclear més potent que existeix al planeta. Els Estats Units, el país que la va dissenyar l’any 2002, l’ha llançat aquest dijous per primera vegada, contra un complex de túnels i coves utilitzades per militants de l’ Estat Islàmic a la província de Nangarhar, a l’ Afganistan, segons ha explicat el Pentàgon en un comunicat.

Aquest projectil, que rep el nom tècnic de GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), és una bomba que pesa deu tones i està dissenyada per destruir instal·lacions i búnquers subterranis. Quan va ser creat, aquest artefacte va ser pensat per atacar l’ Iran en cas de guerra, però la seva primera víctima han estat els militants de l’Estat Islàmic a l’Afganistan. La MOAB mai abans no havia estat utilitzada fora de proves controlades i els seus efectes, sobre una zona rural i pobra de l’Afganistan, podrien ser devastadors.

El general John Nicholson, cap de les forces militars dels Estats Units a l’Afganistan, ha explicat en un comunicat aquest dijous que aquesta bomba és la “munició correcta per reduir els obstacles i mantenir el ritme en l’ofensiva contra l’Estat Islàmic a l’Afganistan”, però ha afegit que el Pentàgon ha pres totes les precaucions necessàries per evitar víctimes civils.

Gran ofensiva

Aquest últim atac, informen mitjans nord-americans, forma part d’un gran increment en l’ofensiva –per aire– sobre l’Afganistan, que havia començat amb Obama, però que s’ha disparat amb Trump.

Durant els primers tres mesos del 2017, els EUA han llançat 450 bombes sobre objectius a l’Afganistan, mentre que, durant tot el 2016, en van llançar 1.300. Les xifres dels dos primers mesos del govern de Trump doblen les del mateix període durant el mandat d’Obama.

El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha dit, en roda de premsa, que el llançament de la MOAB servirà per facilitar la feina a les tropes afganeses i nord-americanes que treballen sobre el terreny. “Els Estats Units es pren la lluita contra el jihadisme molt seriosament i, per derrotar el terrorisme, hem de denegar-los el seu espai operacional”, ha dit Spicer, que ha explicat que la bomba ha estat llançada a les set del vespre –hora de l’Afganistan–.

L’Exèrcit nord-americà calcula que, al país centreasiàtic, hi ha uns 700 militants de l’EI, la majoria dels quals a la regió d’Nangarhar, prop de la frontera amb el Pakistan.