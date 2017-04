L'autor de l'atemptat a Estocolm diu que va matar "poca gent"

Mentre la societat sueca es recupera lentament del xoc patit divendres per l'atemptat en una zona de vianants al centre d' Estocolm, la policia segueix dibuixant el perfil del suposat autor de l'atac, Rakhmat Akilov, que ha reconegut actuar en nom de l'organització de l'Estat Islàmic.

El ciutadà uzbek que va atropellar amb un camió diverses persones, hauria anunciat les seves intencions el dia abans, en un xat de simpatitzants de l'Estat Islàmic. Després de l'atac, va lamentar haver matat " poca gent". El terrorista es va comunicar en rus amb d'altres radicals a través del servei de missatgeria encriptat Telegram, segons la web russa Politonline.ru.

"Demà per la tarda vull trobar un vehicle per atropellar molta gent", va escriure en un xat freqüentat sobretot per tadjics simpatitzants de l'EI. La conversa va continuar divendres abans i després de l'atemptat. Akilov hauria explicat que marxava cap a l'aeroport i que tenia la intenció d'escapar de Suècia. Malgrat aquesta informació, l'uzbek va ser detingut al barri perifèric de Märsta

D'altra banda, Åhléns, la principal cadena sueca de grans magatzems, ha reobert avui el seu establiment al centre d'Estocolm després que el camió conduït per Akilov s'estavellés contra la seva façana en l'atemptat reivindicat per l'organització Estat Islàmic. La companyia sueca havia anunciat que obriria ahir i que vendria els productes malmesos pel fum provocat per l'atac a meitat de preu, però se'n va desdir després de fortes crítiques a les xarxes, informa EFE. La botiga ha obert aquest dilluns a les 10 del matí tot i que algunes zones segueixen tapiades i pendents de reparació.

Quatre persones van morir com a conseqüència de l'atemptat i nou continuen hospitalitzades, dues d'elles molt greus.