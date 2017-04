La meitat dels periodistes europeus pateixen ciberassetjament, segons el Consell d'Europa

Un informe del Consell d'Europa publicat aquest dijous assegura que el 53% dels periodistes europeus han patit ciberassetjament a internet, mentre que el 69% han estat víctimes d'intimidacions, amenaces, calumnies i humiliacions durant l'exercici del seu treball.

L'estudi " Ingerència injustificada, por i autocensura: Part de la feina dels periodistes?" es basa en una enquesta realitzada a 940 periodistes dels 47 Estats membres del Consell d'Europa, que comprèn, a més de la UE, Rússia, Bielorússia, els Balcans i Àsia Central.

Un terç dels enquestats assegura haver estat víctima d'agressions físiques, i el mateix percentatge declara inquietud per la seguretat de les seves famílies.

Les amenaces físiques ( 46%), la intimidació de partits polítics ( 43%), la vigilància ( 39%), la intimidació personal ( 35%) i els robatoris, confiscació o destrucció de béns ( 21%) són les intromissions contra periodistes més comunes declarades pels enquestats.

A més, un 23% dels periodistes diu haver patit intimidacions judicials, com detencions, amenaces de judici i processos relacionats amb lleis contra la difamació durant els tres últims anys.

Autocensura

El grau d'autocensura el revela el fet que una cinquena part dels enquestats declaren patir pressions "per a presentar les notícies de forma més convenient per qui hi apareix". Per això, un 31% es veu obligat a edulcorar temes polèmics, el 23% a retenir informacions i el 15% a abandonar temes. El 36%, però, diu que aquestes pressions els serveixen per "fer front a la censura".

Entre els casos de lleis restrictives que cita l'estudi hi ha la llei espanyola de Seguretat Ciutadana -- la coneguda com a ' llei Mordassa'-- "que permet al Govern sancionar periodistes per fotografiar o gravar policies en l'exercici de les seves obligacions".

L'estudi ha estat realitzat amb el suport de l' Associació de Periodistes Europeus (AEJ), la Federació Europea de Periodistes (EFJ), l' Índex de Censura, l' Institut Internacional per a la Seguretat de la Premsa (INSI) i Reporters sense Fronteres.