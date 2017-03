Tusk i Juncker titllen "d'inacceptables" les acusacions de Turquia a Holanda

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha recordat que Holanda és "un país de llibertat i democràcia" i ha refermat la seva postura en defensa del país europeu després de les acusacions, el cap de setmana, del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, en què havia establert analogies entre el govern dels Països Baixos i el de l'Alemanya nazi.

Tusk, en la seva intervenció en un debat al Parlament Europeu aquest dimecres al matí, ha volgut deixar clar que en els Països Baixos no es donen pràctiques de caire feixista o nazi i, per demostrar-ho, s'ha referit als atacs que va rebre Rotterdam durant la Segona Guerra Mundial, quan va ser "brutalment destruïda" pels nazis. A més, ha posat com a exemple l'alcalde de la mateixa ciutat holandesa, Ahmed Aboutaleb, que va néixer al Marroc, per dir que "si algú veu feixisme a Rotterdam, es tracta d'una persona que està completament allunyada de la realitat". En el mateix discurs, el president del Consell Europeu ha mostrat la seva solidaritat amb Holanda.

La de Tusk, tanmateix, no ha estat l'única resposta a les acusacions infundades del president turc. Totes les institucions europees han reaccionat de forma unànime. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també ha rebutjat les declaracions d'Erdogan i ha qualificat "d'inacceptables" les comparacions entre el que està succeint avui als Països Baixos i l'Alemanya de l'època de Hitler. A més, ha retret al president turc les seves acusacions quan Turquia és un país amb voluntat d'unir-se a la Unió Europea. Per la seva banda, el president del Parlament Europeu, l'italià Antonio Tajani, ha sostingut que "ningú pot ofendre un país democràtic que va a votar", a més d'expressar el seu suport a Holanda.

Les declaracions d'Erdogan, arran de la suspensió d'un míting del ministre d'Exteriors turc a la ciutat de Rotterdam dissabte, han creat tensió diplomàtica entre Holanda i Turquia en un moment en què els Països Baixos podrien ser encapçalats pel líder xenòfob del Partit de la Llibertat, Geert Wilders. Just aquest dimecres els holandesos estan citats a les urnes per elegir el seu futur govern.