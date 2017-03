Europa prova de trobar el seu rumb després del Brexit

Quo vadis, Europa? Cap on anirà la UE després que marxi el Regne Unit? Aquesta pregunta és la que va llançar ahir el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, a l’Eurocambra a través d’un document que recull cinc escenaris de futur per a un club que aviat es reduirà a vint-i-set membres. “Un nou certificat de naixement”, diuen fonts europees, per a una Unió ofegada per les crisis externes i internes.

Les crisis que assetgen Europa -el Brexit, el terrorisme, una economia dèbil que asfixia encara els ciutadans, Rússia o la incertesa amb la nova administració Trump- han provocat un sisme, admet el document. “Vivim crisi rere crisi sense saber què fer”, expliquen fonts comunitàries. Per això, després de sondejar capitals i comissaris, la Comissió proposa obrir un debat amb cinc propostes de futur, encara poc concretes i a falta de saber clarament quin impacte tindran en els ciutadans.

La primera opció seria continuar com ara: centrar-se en l’economia, la seguretat, però sempre intentant resoldre els problemes a mesura que van arribant. La segona, fer marxa enrere i tornar només al mercat únic: es mantindrien les quatre llibertats (circulació de mercaderies, serveis, capitals i ciutadans). Això sí, amb menys drets que els actuals. Una opció que Juncker ha admès que espera “que no guanyi” i que provocaria un retrocés respecte al que s’ha aconseguit fins ara amb la construcció europea. La tercera consisteix a col·laborar més en les àrees en què els països vulguin cooperar més. Per exemple, en defensa o seguretat, com demanen París o Berlín.

La quarta es basa a fer “menys però de forma més eficient”: concentrar-se en àrees específiques on hi hagi consens i fer que la UE pugui “treballar més de pressa”. En aquest cas, fonts comunitàries argumenten que aquesta opció també comporta complicacions, com triar cap on s’hauria d’enfocar la UE i quines altres àrees hauria de descartar.

Els Estats Units d’Europa

Finalment, l’opció preferida dels pares d’aquella UE d’ara fa 60 anys: l’Europa federal. Coneguda com a “via Verhofstadt” (per l’actual cap dels liberals europeus, federalista confés), té com a objectiu convertir la UE en “els Estats Units d’Europa”, com una vegada va citar, paradoxalment, l’antic primer ministre britànic, Winston Churchill. Una idea que fins fa uns anys era la preferida però que ara gairebé ningú concep. Això sí, cap opció significaria un canvi dels Tractats, ja que un pas d’aquesta envergadura obligaria a convocar referèndums en molts estats en un clima actual poc propici a les consultes sobre qüestions europees.

A partir d’ara s’obrirà un debat amb vista al 2025, destinat a posar fil a l’agulla i a fer que els països deixin de culpar la Comissió sempre que alguna cosa surt malament. Les primeres respostes es coneixeran a Roma el 25 de març, coincidint amb el 60è aniversari de la creació de la Unió Europea. “No hi ha més bon moment que ara per començar aquest debat tan difícil. Hem de ser sincers, la distància que separa Europa dels ciutadans és massa profunda, ara tenim al davant la missió de demostrar de què es capaç Europa”, va assegurar ahir, solemne, Juncker davant dels eurodiputats.

Amb tot, el luxemburguès va rebre crítiques dels socialdemòcrates per no voler escollir una opció i defensar-la, i optar per presentar-ne de diferents. Però el president de la Comissió argumenta que “amb els temps que corren” les capitals europees no haurien rebut amb entusiasme “un decret” de la institució, perquè es veuria com una nova imposició de Brussel·les. Tot i així, en el seu discurs sí que va deixar anar que creu que és moment “de deixar d’anunciar intencions i centrar-se en els àmbits en què realment es puguin aconseguir resultats”.

S’espera que el debat s’allargui fins a finals d’any, moment en què es farà una cimera de caps d’estat i de govern per saber quina serà l’opció preferida i en què ja es coneixerà qui ha guanyat les eleccions a Alemanya, França i Holanda.