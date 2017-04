Europa se solidaritza amb les víctimes de l'atac d'Estocolm

Després de l'atac que s'ha produït a primera hora d'aquesta tarda al centre d'Estocolm, que ha deixat tres morts i una desena de ferits, la Unió Europea ha estat la primera a traslladar el seu suport i solidaritat al govern suec. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha dit que "un atac a qualsevol estat membre de la UE és un atac contra tots".

We stand in solidarity with the people of #Sweden. An attack on any of our Member States is an attack on us all https://t.co/YDYiHoKkSV — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 d’abril de 2017

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha expressat el seu condol i solidaritat amb els familiars de les víctimes: "Tinc el cor a Estocolm aquesta tarda".

My heart is in #Stockholm this afternoon. My thoughts are with the victims and their families and friends of today's terrible attack. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 d’abril de 2017

Alemanya, a través del portaveu del govern, Steffen Seibert, ha defensat que " estem tots junts contra el terror", després que Berlín patís un atac de característiques similars el mes de desembre passat. I al país veí, a França, ha parlat François Hollande, que ha expressat el seu "horror i indignació" per l'atac d'Estocolm.

La France exprime sa sympathie et sa solidarité aux familles des victimes de #Stockholm et à tous les Suédois. — François Hollande (@fhollande) 7 d’abril de 2017

La resta de països escandinaus han mostrat suport a Estocolm i han ofert ajuda al seu veí. El primer ministre de Finlàndia, Juha Sipila, ha dit, a través d'un missatge en suec al seu compte de Twitter, que els finesos pensen en els seus veïns després de conèixer "les terribles notícies d'Estocolm". El Ministre d'Afers Exteriors de Dinamarca s'ha mostrat trist i ha demanat " cooperació entre els països europeus per combatre aquest tipus d'atacs". Finalment, el Ministre d'Afers Exteriors de Noruega, Borge Brende, ha lamentat aquest acte "tan terrible".