Europa topa amb el Trump més autèntic

Fidel al seu estil, Donald Trump s’ha passejat per Europa com un elefant en una cristalleria. Els dirigents europeus que havien passat per Washington, com Angela Merkel, ja tenien un tastet del personatge. La resta s’han acostat a la indigestió en només una jornada. Rostres que intentaven dissimular l’estupefacció en sentir el discurs de Trump a la seu de l’OTAN, on, en comptes de l’esperada adhesió a l’article cinquè de l’Aliança -el que ofereix garanties de seguretat, l’un per a tots i tots per a un-, es van trobar amb una allisada perquè no contribueixen prou al pressupost atlàntic.

El Trump candidat havia qualificat l’OTAN d’obsoleta i no havia garantit suport si un aliat era atacat. El Trump president ha rectificat en l’adjectiu, ja no és obsoleta, però no explícitament en les garanties de seguretat, sobre les quals guarda silenci. Agressivitat verbal d’un Trump més dur amb els europeus que amb l’Aràbia Saudita, país que li proporciona un contracte milionari de compra d’armes i li permet ballar la dansa tradicional amb espases. A la seu de l’OTAN no li va caldre cap espasa per empènyer el primer ministre de Montenegro i obrir-se pas a la foto de família. Una imatge que ha fet la volta al món. Trump, mascle alfa en acció.

En el pas per la Unió Europea i el G-7, Trump també ha deixat uns quants plats trencats, especialment de la vaixella alemanya. Les crítiques directes a la capacitat exportadora d’aquest país anticipen els problemes que portarà l’aplicació de la doctrina “Amèrica, primer”. Europeus i nord-americans no s’entenen ni en comerç, ni en les relacions amb Rússia, ni tampoc en la lluita contra el canvi climàtic. Conscients que Trump es planteja abandonar l’Acord de París, la UE, el G-7 i fins i tot el papa Francesc l’han pressionat. El Papa amb una maniobra molt vaticana, oferint-li com a regal l’encíclica que ha escrit sobre ecologia. De moment, ni pressions ni encícliques han mogut un Trump que no suma precisament adhesions en aquest pas per Europa. Un viatge que contrasta amb la visita els mateixos dies de Barack Obama a Alemanya. Contrast entre dos personatges, dos estils, contrast entre valors i entre acolliments. Obama va ser aclamat a Berlín, Trump rebut fredament a Brussel·les.