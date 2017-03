Hollande qualifica "d'atemptat" el paquet bomba de l'FMI

Una petita explosió a la seu del Fons Monetari Internacional (FMI) de París ha deixat avui dijous una persona ferida lleu que està fora de perill, segons fonts de la investigació. L'incident ha tingut lloc quan una secretària de l'organisme internacional ha obert una carta a les oficines, que ha resultat ser un paquet bomba i ha explotat.

El missatge anava dirigit al cap de l'oficina europea de l'FMI, Jeffrey Franks, tal com ha explicat el cap de la policia de París, Michel Cadot. L'artefacte que ha causat l'explosió estaria fet a mà i sembla un petard o producte de pirotècnia, segons ha fet saber l'autoritat francesa. S'ha produït després que en els darrers dies l'FMI hagi rebut diverses amenaces telefòniques, tot i que no se sap si estan relacionades amb l'incident d'aquest dijous.

El president de França, François Hollande, ha parlat "d'atemptat" i ha dit que les autoritats faran tot el possible per identificar-ne els responsables. Christine Lagarde, l'actual Presidenta de l'FMI, ha condemnat l'atac i l'ha titllat "d'un acte de violència covard". També ha anunciat que l'organisme internacional està treballant en col·laboració amb les autoritats policials per investigar l'incident i garantir la seguretat de tota la plantilla.

L'explosió s'ha produït a l'edifici que l'FMI comparteix amb el Banc Mundial a la capital francesa en un moment en què hi havia tres persones treballant a l'oficina. La seu s'ha evacuat de forma preventiva i, al seu voltant, s'ha establert un perímetre de seguretat.

Alguns ciutadans que hi havia a la zona després dels fets han compartit informació en directe a les xarxes socials.