Desenes de morts en una explosió al Manchester Arena al final d’un concert d’Ariana Grande

Un nombre sense quantificar encara de morts i ferits, però que podrien superar les dues desenes segons alguns testimonis presencials, s'han produit aquest dilluns a la nit a Manchester, després del que els mateixos testimonis han qualificat de "dues explosions" molt fortes, que han tingut lloc a la zona del foyer, molt a prop de les taquilles i l'entrada principal del Manchester Arena, el pavelló esportiu cobert mes gran del Regne Unit, amb capacitat per a 21.000 persones. La policia de Manchester ha confirmat després de la mitjanit que hi ha víctimes, sense especificar-ne encara el nombre. Altres dels assistents al concert parlaven de només una explosió. La policia ja trata l'incident com un possible atac terrorista.

Les detonacions o detonació han tingut lloc poc després de les 22.45, hora local, quan tot just havia acabat el concert de la cantant nord-americana Ariana Grande. El Manchester Arena es troba al Northern Quarter de Manchester, gairebé al centre de la ciutat, i a tocar de l'estació de Victoria. L'espectacle d'aquesta nit havia concregat milers d'adolescents. Les explosions o explosió haurien provocat grans flames i hi hauria "molts morts", declaraven des del primer moment testimonis presencials a Radio Manchester poc després de les onze de la nit.

Altres testimonis que al voltant de la mateixa hora es comunicaven amb la BBC han informat també que arran del gran soroll que tothom ha sentit s'ha desfermat "el pànic" entre els assitents. La policia de Manchester ha advertit als ciutadans que es mantinguin lluny de les instal.lacions afectades, a on tot just començaven a arribar-hi vehicles de la policia, ambulàncies i un parell d'helicopters sobrevolaven la zona. La naturalesa de l'explosió encara no es coneix.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow.... — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

A hores d'ara, les causes de les explosions no estan clares ni la policia n'ha dit res de concret. Les xarxes socials ja registren imatges d'assistents al concert que han estat atesos a l'Arena, potser com a conseqüència del pànic generat o bé com a conseqüència directa de les explosions.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

La presència de molts adolescents al concert d'Ariana Grande havia provocat igualment que molts pares hi fossin també presents o que s'hi hagin acostat al pavelló per recollir-los, pràcticament en el mateix moment que tenia lloc l'explosió.