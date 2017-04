Expulsen per la força un passatger d'United Airlines perquè el vol anava massa ple

Un passatger crida mentre un agent de policia l'aixeca del seu seient i el treu de l'avió arrossegant-lo per terra, fent servir la força, mentre les ulleres li rellisquen de la cara i la resta de viatgers, perplexos, es miren l'escena. El motiu: hi havia 'overbooking', i l'home va refusar baixar de l'avió.

Dues de les persones presents en el vol, de la companyia United Airlines, van penjar vídeos de la confrontació a les xarxes socials, que han aixecat polèmica i han fet emergir el debat sobre la pràctica, comuna en algunes aerolínies, de vendre més seients dels que hi ha a l'avió. El vol, segons 'The New York Times', havia de partir de Chicago a les 5.40h, però es va retardar dues hores.

L'home que va ser expulsat no ha estat identificat, però un dels passatgers que va penjar el vídeo assegura que era un metge, i li havia explicat que l'endemà havia d'atendre pacients.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9 d’abril de 2017

L'aerolínia ha declarat que, davant la situació d''overbooking', va oferir una compensació econòmica als passatgers que decidissin abandonar l'avió, però no hi va haver voluntaris. Aleshores, un cop ja havien embarcat, la companyia va triar quatre persones i les va forçar a sortir. Tres van sortir sense incidents.

Segons 'The New York Times', l'home va tornar a entrar a l'avió un cop expulsat per la força, com es pot veure en un vídeo compartit a Twitter, insistint en què havia de "tornar a casa". Membres de la tripulació li van donar esparadrap per a la seva boca, que sagnava.

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) 10 d’abril de 2017

En un comunicat, United Airlines lamenta el "desagradable moment" i demana "disculpes per haver hagut de re-acomodar aquests clients".