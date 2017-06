Ferotge represa de la campanya al Regne Unit centrada en la seguretat

L’atemptat de dissabte al Pont de Londres ha obert la caixa dels trons tres dies abans de les eleccions generals al Regne Unit. La campanya, que es va reprendre ahir després de la treva de diumenge en senyal de respecte per les set víctimes mortals i els quaranta-vuit ferits, es va centrar en el debat sobre la seguretat. Un camp en què els dos màxims contendents, la premier Theresa May i el líder laborista, Jeremy Corbyn, són susceptibles de ser escarnits pels respectius rivals.

Les retallades de fins a 20.000 policies de proximitat que May va aplicar al cos durant el seus sis anys al ministeri de l’Interior l’han posada contra les cordes i han augmentat la pressió sobre una estratègia electoral que ha fet aigües des de la presentació del programa del partit.

La crítica a May li va arribar, fins i tot, des de files tories. L’antic cap d’estratègia política de David Cameron, Steve Hilton, va demanar-ne la dimissió en una piulada: “May, responsable de les errades de seguretat del Pont de Londres, Manchester i Westminster. Hauria de renunciar a la reelecció”. Corbyn hi va estar d’acord, però també va afegir, a través de la BBC, que “la millor oportunitat per fer-la fora són les eleccions de dijous”.

Cop de mà de Sadiq Khan

L’aspirant de l’esquerra va rebre un altre suport prou inesperat i més significatiu: el de l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, un membre del laborisme moderat molt distant de Corbyn. Però compareixent ahir a migdia a l’escenari de la tragèdia, al costat de la cap de Scotland Yard, Cressida Dick, Khan va carregar durament contra les retallades policials de May. Tant les del passat com les que planeja en el futur si demà passat aconsegueix la majoria absoluta. “No rebem el finançament suficient com a ciutat capital”, va dir.

Khan va assegurar que el govern havia retallat els últims anys 730 milions d’euros a la policia de Londres, que en retallaria 520 més i que “el canvi previst en la fórmula d’assignació dels fons en pot costar a la capital 870. En total, 2.000”.

Per la seva banda, Theresa May va pitjar els botons que més li convenen: el Brexit i la seva suposada capacitat de lideratge per sobre de la de Corbyn. Durant el matí, a Londres, i a primera hora de la tarda, a Edimburg, la premier va refugiar-se en el discurs del govern “fort i estable” que necessita el país per fer front a les converses amb Brussel·les, “perquè tot el que el país vol ser depèn d’aconseguir que les negociacions amb la Unió vagin bé”.

“No és moment d’aprendre la feina que s’ha de fer”, va afegir, menystenint el seu rival, i recordant alhora que “si hi ha un líder que no aprova la política de disparar a matar és Corbyn”, fent referència a una entrevista de fa dos anys en què el cap del laborisme va assegurar que “no estava particularment content amb el principi general”.