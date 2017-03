Fillon als seus fidels: “Tinc el deure d’escoltar-vos”

El candidat de la dreta francesa a les presidencials, François Fillon, continua decidit a seguir amb la cursa electoral, tot i la pressió judicial i política des que es va saber que probablement l’imputaran el 15 de març pels sous ficticis de la seva dona i dos dels seus fills. Ahir va adoptar un to combatiu i va insistir que no cedirà a les demandes de desenes de responsables del seu partit que li han exigit que es retiri. “Vaig ser designat democràticament i ningú té el poder d’obligar-me a retirar la meva candidatura. És la meva decisió”, va dir en una entrevista al canal France 2 quan li van preguntar sobre els moviments d’alguns membres del seu partit per fer-lo fora.

Hores abans d’aquestes declaracions havia fet un discurs davant de desenes de milers de seguidors que ell mateix havia convocat a la plaça del Trocadéro, a París, per fer una demostració de força. Segons l’organització van assistir a l’acte 200.000 persones -entre 35.000 i 40.000 segons la policia-. Davant una audiència que li era favorable, farcida de banderes franceses perquè s’havien prohibit les pancartes, Fillon va carregar contra els prop de 300 alts càrrecs de la dreta que li han retirat el suport en els últims dies -entre ells el seu cap de campanya, el portaveu i el tresorer-, assegurant que són desercions “sense vergonya i sense orgull”, i els va demanar que facin “examen de consciència” perquè ell ja l’ha fet. “Tinc el deure d’escoltar aquesta gran multitud que m’empeny a seguir endavant”, va dir als manifestants.

Reconeix els seus errors

Fillon va reconèixer ahir dos errors: haver demanat a la seva dona que treballés per a ell i haver reaccionat amb massa virulència a l’escàndol polític que l’ha posat entre l’espasa i la paret. Però es va mostrar segur de la seva decisió de mantenir-se: “Malgrat els meus errors, la meva candidatura té el suport d’un gran gruix de votants de la dreta”. Per al conservador la concentració és l’arma que li dona legitimitat, però no té en compte l’enquesta de l’institut demoscòpic Ifop, publicada ahir, que diu que un 71% dels francesos volen la seva dimissió.

Qui sí que sembla que la té present és el seu partit, Els Republicans, que ha convocat una reunió urgent del comitè polític per avui per trobar una sortida a la crisi. Ahir una trentena d’alts càrrecs del centredreta de la regió del Gran Est van retirar el seu suport al candidat en un comunicat. “El futur de França està en joc. [...] Davant la gravetat de la situació cal saber mirar més enllà dels interessos personals”, deia el text. Christian Estrosi, figura influent dins la formació i president de la regió de la Provença-Alps-Costa Blava, va anunciar ahir al matí a Twitter: “Em nego a portar els nostres militants a un suïcidi col·lectiu. Proposarem una iniciativa”. Juntament amb dos pesos pesants més del partit van demanar a Fillon que es reuneixi amb ells per pactar “una sortida respectuosa”. Amb tot, el substitut que sona amb més força és l’exministre de Jacques Chirac Alain Juppé, que va quedar segon a les primàries.

Tot i que gent del seu cercle i alguns barons del partit aposten per ell, Juppé encara no s’hi ha pronunciat. Té previst trencar el seu silenci aquest matí amb una roda de premsa a Bordeus. Si anuncia que fa un pas endavant per prendre la candidatura a Fillon, corre el risc de ser acusat de candidat il·legítim i, com que és més moderat que el seu rival, podria perdre una part de la base electoral més de dretes, que ara aposta per Fillon i que podria acabar decantant-se per la líder de la ultradreta, Marine Le Pen.

A l’entrevista amb France 2, quan li van preguntar sobre aquesta qüestió, Fillon va dir que “si els electors de la dreta haguessin volgut Alain Juppé l’haurien votat a les primàries”.

Nous detalls sobre el cas

El mitjà Le Journal du Dimanche publicava ahir noves informacions sobre el cas de Penelope Fillon, dona del conservador, que hauria estat cobrant un sou públic quan ell era diputat, sense anar a treballar. El mitjà recollia la declaració de Nathalie Blin, exassistent parlamentària de Fillon. Segons aquesta treballadora, el llavors diputat li va abaixar el sou per poder contractar la seva dona. “El 1998 la meva remuneració es va reduir a la meitat per poder permetre el sou de la senyora Fillon”, va declarar Blin.

El mateix dominical publicava ahir la primera entrevista de Penelope Fillon des que va sortir a la llum la polèmica. La dona es defensa de les acusacions i diu que sí que va fer la feina per la qual se li pagava, i va explicar que “feia diverses tasques per al seu marit” i que ha entregat documents a la justícia per provar-ho.