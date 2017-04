Fillon, la recta final d’una cursa marcada pels escàndols

François Fillon feia dies que tenia marcat amb vermell a la seva agenda el Diumenge de Rams. A dues setmanes de la primera volta de les eleccions presidencials, el candidat conservador necessitava que el míting que va fer ahir a la Porta de Versalles a París fos una demostració de força i unitat. “Éreu milers a [la plaça de] Trocadéro, sou milers aquí”, va exclamar el locutor de la sala quan presentava Fillon davant d’uns 20.000 simpatitzats que, sense palmes, van rebre el candidat com el seu particular Jesucrist.

La de Trocadéro va ser una convocatòria clau en la campanya del conservador, que li va servir per renéixer després que prop de 300 alts càrrecs de la dreta -entre ells, el seu cap de campanya, el portaveu i el tresorer- li retiressin el suport per la imminent imputació a què s’enfrontava. L’afer dels sous ficticis de la seva dona i dos dels seus fills han tacat la cursa presidencial de qui sortia com a favorit. “No us demano que m’estimeu -va reblar Fillon ahir cap al final del seu discurs-, us demano que em doneu suport”. Una altra manera de dir als encara indecisos votants de dretes que malgrat haver-los decebut amb el Penelopegate, el projecte “d’alternança” és el que ell lidera.

La dreta fa pinya

La millor presentació per a Fillon, però, la que realment és un clam a la unitat i el pot acabar afavorint, la van escriure fa un parell de dies dues figures importants de la família dels Republicans: l’expresident Nicolas Sarkozy i l’alcalde de Bordeus, Alain Juppé. Els dos s’havien presentat a les primàries de la dreta contra Fillon i van perdre. En un comunicat a través de Facebook, Sarkozy va demanar als electors conservadors que es mobilitzin per Fillon: “L’únic candidat que té l’experiència per encarnar i aconseguir l’alternança que tant necessita França”.

En el seu escrit, l’expresident posava l’accent en la importància de votar a la primera volta “per evitar que els francesos només puguin escollir a la segona volta entre dues candidatures sense sortida”, referint-se a Marine Le Pen i Emmanuel Macron. Sarkozy defensa que l’opció lepenista, “alimentada per la irresponsabilitat i la demagògia”, portaria “conseqüències catastròfiques per al nivell de vida dels francesos i per al futur d’Europa”, mentre que carrega sobre Macron “la responsabilitat dels fracassos econòmics de l’actual quinquenni”. Més breu, en 139 caràcters, Juppé va confirmar el seu suport al candidat conservador, un home amb “experiència”, la que necessita un president de França, segons l’alcalde de Bordeus, “en un món en crisi”. Ni l’un ni l’altre van ser ahir a la sala 3 del parc d’exposicions de la Porta de Versalles.

El rival a superar

Una de les novetats del discurs d’ahir de Fillon va ser atacar el candidat de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, tot i que Macron i Le Pen van seguir sent el seu principal blanc. “Somia ser el capità del cuirassat Potemkin però negociarà la ferralla del Titanic ”, va dir Fillon en un primer assalt contra Mélenchon. El motiu? Per primera vegada en aquesta campanya, una enquesta del centre d’estudis BVA publicada divendres passat dona un empat en les intencions de vot, amb un 19%. I encara més: un altre sondeig d’ahir situa el candidat de l’esquerra radical en tercera posició, un punt per davant Fillon. La campanya, que comença oficialment avui i s’acabarà el 21 d’abril, fa així un nou gir.

Precisament ahir, pràcticament a la mateixa hora que Fillon a París, Mélenchon agrupava en una artèria central de Marsella milers de persones -70.000, segons els organitzadors- amb un discurs dedicat gairebé en la seva totalitat a la pau. “Si voleu la pau, no us equivoqueu de papereta electoral”, va etzibar l’insubmís, que es va presentar com “el president de la pau”. Mélenchon també va fer referència a la intervenció nord-americana a Síria, que va qualificar “d’irresponsable”. “No es prepara la pau preparant la guerra” sinó “treballant la pau”, va afegir després de demanar un minut de silenci pels immigrants morts al Mediterrani.