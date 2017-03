Fillon resisteix tot i l'abandonament del seu partit

El candidat de la dreta francesa a les presidencials, François Fillon, segueix decidit a seguir amb la cursa electoral, tot i la pressió judicial i política que cau sobre ell des que es va saber que previsiblement l'imputaran el proper 15 de març pels sous ficticis de la seva dona.

Fillon va dir en un acte dissabte a la ciutat d'Aubervilliers, als afores de París, que no cedirà a les demandes de desenes de responsables de la dreta que li han demanat que es retiri. "M'ataquen a mí, però a través de mí el que cerques es tombar la recuperació nacional i la vostra voluntat de canvi", va dir als seus seguidors.

El conservador ha organitzat una manifestació aquest diumenge a la tarda per tal de demostrar que té el suport popular i espera que hi vagin 45.000 persones. A la protesta s'han prohibit les pancartes i només s'acceptaran les banderes franceses per tal d'evitar que els manifestants critiquin la justícia o la premsa.

Per la seva banda, el seu partit, els Republicans, ha organitzat una reunió urgent del comitè polític per dilluns per tal de trobar una sortida a la crisi. Alguns crítics demanen que el substitueixi Alain Juppé, que va quedar segon a les primàries.

Tot i que gent del seu cercle i alguns barons del partit aposten per ell, Juppé no s'ha pronunciat al respecte i només ha dit que no vol ser qui l'empenyi a abandonar. Entre altres coses, perquè se'l podria acusar de ser un candidat il·legítim i perquè com que és més moderat podria perdre una part de la base electoral més a la dreta, que ara aposta per Fillon i que podria decantar-se per la líder de la ultradreta Marine Le Pen.

Els francesos no li donen suport

A l'espera de veure quina és l'afluència a la manifestació d'aquest diumenge a la tarda, s'ha fet pública una enquesta de l'institut demoscòpic Ifop que mostra que un 71 % dels francesos volen la dimissió de Fillon. L'últim estudi de l'organització es va fer a mitjans de febrer i llavors un 66% ho demanaven, cosa que demostra que cada vegada creix més la desafecció cap al candidat.

Aquest diumenge s'han fet públics nous detalls del cas judicial que ha provocat l'escàndol. El mitjà 'Le Journal du Dimanche' publica informació sobre la declaració, el passat 10 de febrer, de Nathalie Blin, ex assisten parlamentaria de Fillon. Aquesta hauria assegurat que el llavors diputat li va abaixar el sou per poder contractar a la seva dona, Penelope Fillon.

"El 1998 la meva remuneració es va reduir a la meitat per poder permetre el sou de la senyora Fillon", ha explicat Blin, que assegura que tot i que es va creuar amb Penelope en algun acte, mai hi va tenir tractes. "Mai vam parlar sobre res de feina", diu.