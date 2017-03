Fillon declararà davant la justícia el 15 de març per l'afer dels sous ficticis

El candidat de la dreta a les presidencials franceses, François Fillon, ha carregat aquest dimecres contar la justícia que l'ha convocat per declarar el 15 de març per l'afer dels sous ficticis pagats a la seva dona i dos dels seus fills.

Fillon, enmig dels rumors que anunciaven que abandonava la cursa presidencial, ha dit que no es "retira" i que "resistirà" davant del que ha qualificat d' "assassinat polític". El candidat ha criticat durament la decisió dels magistrats i ha dit que "la justícia no és igual per tothom".

"L'estat de dret s'ha violat" i "la presumpció d'innocència ha desaparegut" ha lamentat Fillon que ha assegurat que només el "sufragi universal" podrà decidir qui ha de ser el pròxim president de la República francesa.

Fillon és a l'ull de l'huracà des que el setmanari 'Le Canard Enchainé' va publicar que la seva dona havia cobrat un sou com a assistent parlamentària durant anys, una activitat que no va exercir mai. També dos dels seus fills estaven implicat en l'escàndol.