Fosses comunes i crematoris a Síria

Els Estats Units van denunciar ahir el règim sirià de Baixar al-Assad d’assassinar i cremar “milers” de presoners, a un ritme de mig centenar de morts al dia, segons proves que Washington assegura que ha obtingut.

Es tracta de la presó de Saidnaia, (Damasc), coneguda per les seves tortures i execucions massives, després que Amnistia Internacional publiqués fa uns mesos un informe demolidor en què denunciava la situació als centres penitenciaris sirians.

Segons el secretari adjunt per a afers del Pròxim Orient del departament d’Estat, Stuart Jones, “el règim de Damasc penja els presoners i en crema els cossos en un altre edifici per ocultar les proves d’execucions massives, cosa que constituiria un crim de guerra segons les normes de la Convenció de Ginebra “.

Washington va assegurar que té fotografies aèries que “mostren les fosses del que seria un crematori”, i va demanar a Rússia, aliat d’Al-Assad, que augmenti la pressió perquè el règim de Damasc “rendeixi comptes per aquestes atrocitats” , que serien un “nou nivell de depravació”.

Nou procés de “pau”

Precisament avui comença una nova ronda de negociacions per a Síria a Ginebra, però informacions com aquesta enfonsen qualsevol intent per part de l’oposició de treure la pipa de la pau.

La nova ronda de negociacions de pau es presenta amb poques expectatives d’èxit, com en les cinc cites anteriors. Tot i això, l’enviat de l’ONU per a Síria, Staffan de Mistura, té esperances en el procés de pau, iniciat el gener del 2014 a la ciutat suïssa.

“No vull entrar en cap tipus de comentari respecte a declaracions fetes pel president [Baixar] al-Assad. El que puc dir és que la seva delegació ha arribat (a Ginebra) i té l’autoritat per dur a terme converses serioses”, va subratllar De Mistura, la vigília, respecte a unes declaracions en contra d’Al-Assad en una entrevista recent.

Quatre delegacions, la del govern, l’oposició i els grups de treball de Moscou i el Caire participaran en les noves jornades de diàleg intersirià que, a diferència de les cinc rondes anteriors, només durarà quatre dies, en lloc de prolongar-se durant diverses setmanes.

En aquesta ocasió hi haurà un diàleg més “pragmàtic” i es tractaran quatre temes fonamentals: la creació d’un govern creïble, inclusiu i no sectari; un calendari i un procés per a l’elaboració d’una nova Constitució; unes eleccions lliures i justes supervisades per l’ONU, i la lluita antiterrorista.

Si bé en els últims mesos s’ha vist un canvi d’actitud tant del règim com de l’oposició, i les dues parts comparteixen la idea que estan cansades de combatre i és hora de fer un pas cap a la pau, les circumstàncies sobre el terreny fins ara no ho han fet viable.