Fox News convida un expert suec en seguretat… desconegut a Suècia

Fox News el va presentar dijous, verbalment i en uns títols a la pantalla, com un "expert suec en defensa i seguretat nacional", però ningú a Suècia en té cap referència.

Ni el ministeri d'Afers Estrangers, ni l'exèrcit d'aquest país saben qui és Nils Bildt, l'home que va aparèixer en aquesta cadena informativa criticant obertament la política migratòria sueca i vinculant-la amb la inseguretat que, segons ell, es viu al país.

540x306 L'analista va ser presentat com un "expert suec en defensa i seguretat nacional" / ARA L'analista va ser presentat com un "expert suec en defensa i seguretat nacional" / ARA

La intervenció venia arran de les paraules del president dels EUA, Donald Trump, fa uns dies, en que es va referira a Suècia i a un suposat atemptat que no s'havia produït. "Han acollit un gran nombre d'immigrants i ara tenen problemes que no es podien imaginar", va assegurar Trump que va admetre posteriorment que es referia a un documental que havia vist a Fox News.

En la intervenció a Fox News, el suposat expert en seguretat assegura que a Suècia hi ha un "problema de seguretat" però que "la narrativa a Suècia no et permet tenir un debat obert sobre la immigració".

La premsa sueca ha indagat sobre qui és Nils Bildt que no té cap relació amb Carld Bildt, un reconegut polític suec, i no viu a Suècia des del 1994. Condemnat a un any de presó el 2014 per un tribunal de Virgínia, per anar borratxo i agredir un policia, Nils Bildt ha fundat diferents companyies en el camp de la seguretat als EUA i el 2013 va intentar ser candidat pel partit d'extrema dreta Demòcrates de Suècia (SD) però no ho va aconseguir.

Fox News manté que va fer l'elecció a partir del seu perfil i el mateix Bildt ha explicat que ell sempre s'ha presentat com un "analista polític independent" i que la confusió la va provocar el canal de televisió.