L'elecció dels candidats a les legislatives d'En Marxa fa enfadar els aliats de Macron

El partit del president electe de França, Emmanuel Macron, s'ha mostrat aquest divendres conciliador amb el seu aliat centrista François Bayrou, descontent per la selecció de candidats per a les pròximes eleccions legislatives de juny, ja que reclama més representació de membres del seu partit a les llistes.

Bayrou, després que En Marxa anunciés aquest dijous bona part dels seus candidats ( entre els quals, per cert, no hi haurà l'ex primer ministre Manuel Valls), va dir que aquestes llistes no tenen el suport del Moviment Demòcrata (MoDem) que ell presideix i va demanar que s'imposi la "raó" per tal que s'escullin candidatures comunes a totes les circumscripcions. Bayrou no es va presentar a les eleccions presidencials per deixar pas al moviment de Macron.

El secretari general d'En Marxa, Richard Ferrand, ha contestat a Bayrou aquest divendres i ha dit, en una entrevista al canal BFMTV, que hi ha uns quaranta candidats del MoDem entre els 428 membres anunciats ahir de la llista de La República en Marxa. La llista, però, encara està incompleta.

540x306 El secretari general d'En Marxa, Richard Ferrand, aquest dijous. / REUTERS El secretari general d'En Marxa, Richard Ferrand, aquest dijous. / REUTERS

"S'ha d'escoltar Bayrou, però també és cert que en la nostra aliança per a les presidencials no hi havia cap acord [sobre les legislatives]", ha entredit Ferrand, que s'ha justificat en el fet que a la llista d'En Marxa, una "llista revolucionària", el 77% de la gent que la integra no té cap càrrec públic.

Ferrand, a més, ha explicat que la negativa de Macron d'acceptar l'ex primer ministre Manuel Valls a les seves llistes respon al fet que l'exsocialista ha estat, durant tres legislatures (15 anys), diputat.

Amb tot, el partit va anunciar aquest dijous que, a la circumscripció on es presenti Valls, En Marxa no hi presentarà cap altre candidat "com a mostra de respecte".

540x306 L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, rebutjat per En Marxa. / Ian Langsson / EFE L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, rebutjat per En Marxa. / Ian Langsson / EFE

Pel mateix motiu que amb Valls, Ferrand ha explicat que han posposat la decisió de si accepten o no les candidatures d'altres membres del Partit Socialista i dels Republicans (els partits tradicionals a França).

Durant els pròxims dies està previst que Macron doni, per fi, el nom de la resta de candidats d'En Marxa a l' Assemblea Nacional, així com dels membres del seu nou govern. Macron serà investit president oficialment aquest diumenge.

Nou primer ministre

Sobre qui serà el nou primer ministre, Ferrand ha dit aquest divendres a BFMTV que la persona escollida serà un desencadenant perquè gent de la dreta vulgui sumar-se al projecte de Macron. No obstant això, no ha volgut entrar en especulacions sobre els noms que sonen per a aquesta posició.

540x306 El conservador moderat Alain Juppé en una imatge de l'1 de febrer. / GEORGES GOBET / AFP El conservador moderat Alain Juppé en una imatge de l'1 de febrer. / GEORGES GOBET / AFP

L'ex cap de govern conservador Alain Juppé, que va competir en les primàries per presentar-se a les eleccions presidencials pels Republicans (va perdre-les davant François Fillon), és el màxim favorit per ser el nou primer ministre francès, segons una enquesta publicada aquest divendres per France Info.