Dues activistes feministes irrompen en un acte de Le Pen

El míting d'aquest dilluns de la candidata del Front Nacional a les eleccions franceses, Marine Le Pen, que ha reunit més de 5.000 assistents, ha estat interromput en dues ocasions per dues activistes que, amb els pits en l'aire, protestaven contra la líder xenòfoba i d'extrema dreta.

La primera ha saltat a l'escenari mentre Le Pen pronunciava un discurs i la segona ha fet el mateix uns minuts més tard, cosa que ha obligat a aturar l'acte dues vegades.

"Els militants d'extrema esquerra tenen els peus al cap. Ataquen l'única dona candidata que defensa les dones", ha dit la líder del FN, després de ser interrompuda. "Alguns tenen problemes per escoltar la veritat. Hauria estat millor que s'haguessin quedat; haurien après alguna cosa", ha dit Le Pen en referència a les dues activistes, que han estat expulsades pels cossos de seguretat.

540x306 Le Pen vol "aturar el deliri de la immigració". / Alain Jocard / AFP Le Pen vol "aturar el deliri de la immigració". / Alain Jocard / AFP

Abans d'iniciar-se aquest míting, però, altres militants d'extrema esquerra s'havien reunit a l'entrada per intentar boicotejar l'acte. La policia ha intervingut i l'acte, tot i que accidentat, ha acabat tenint lloc.

Protestes

Alguns responsables del FN, com el diputat Gilbert Collard, ha estat ruixat amb líquid pels manifestants, cosa que ha provocat la ira dels membres del partit que consideren que les autoritats no fan el necessari per garantir-los la seguretat.

Durant el seu parlament Le Pen ha assegurat que, si guanya les eleccions, imposarà una "moratòria total contra la immigració per a detenir aquest deliri que ens enfonsa".

Aquest dilluns, a més de Le Pen, els candidats liberal, Emmanuel Macron, i conservador, François Fillon, també van celebrar actes de campanya. Macron, davant 20.000 persones, ha dit que, a diferència de la seva rival xenòfoba, vol una França "generosa, forta al món, i que miri al futur però que no perdi de vista les seves arrels".

Fillon que després dels escàndols de corrupció torna a pujar en els sondeigs ha acusat Macron d'haver traït al seu president, Hollande, i de no defensar el canvi radical que "França necessita".