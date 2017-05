França, un calendari electoral llarg

França no acaba avui la renovació de l'administració. En cinc setmanes, els electors tornen a tenir una cita amb les urnes i hauran de triar la nova Assemblea Nacional. Les legislatives també es juguen en doble volta: la primera l'11 de juny, on quedaran eliminats els candidats que no obtinguin un mínim del 12,5% del suport; la segona, el 18 de juny.

Avui comença un calendari marcat pels canvis en els propers cinc anys, ja que a França les legislatures s'estenen un quinquenni. Les presidencials que es juguen avui són particulars perquè per primer cop en la V República, el president actual, François Hollande, ha renunciat a la seva reelecció, conscient que la seva popularitat està sota mínims i una immensa majoria de ciutadans desaproven la seva gestió al capdavant de l'Elisi.

8 de maig. El president Hollande visita demà dilluns Angela Merkel, a Berlín, responent a una "invitació personal" de la cancellera. La reunió es farà a les set de la tarda i posteriorment soparan junts. Malgrat que l'arribada del socialista a l'Elisi el 2012, en guanyar el conservador Nicolas Sarkozy, va fer témer que sense el tàndem 'Merkozy' -del mateix espectre ideològic- trencaria l'eix franco-alemany però Hollande i Merkel han mantingut una relació més que coordial i s'han trobat bilaterlament en moments de crisi europea.

10 de maig. Aquesta tarda els col·legis electorals tanquen a les 8 del vespres i s'espera que els primers resultats que puguin fer endevinar el guanyador amb certa garantia no arribaran fins dues hores més tard. Però no serà fins dimecres que es proclamin els resultats definitius.

14 de maig. En una setmana, diumenge vinent, s'esgota el mandat de François Hollande, així que el nou president haurà de ser proclamat abans d'aquest dia. El líder francès marxa de la presidència amb el dubtós honor de ser el president menys valorat des del 1978.

11/ 18 de juny. Primera i segona volta de les eleccions legislatives, que podrien deixar un escenari poc habitual a França: la cohabitació, que el partit majoritari a l'Assemblea no sigui el mateix del del president de la República.



19 de juny. Acaba la 14 legislatura de la V República.