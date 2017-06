França, permissiva amb la fabricació d’explosius

França viu des de fa gairebé dos anys sota l’estat d’emergència, un règim suposadament d’excepció. El país té desplegats pel seu territori 10.000 militars -3.000 dels quals en reserva- emparats sota l’operació Sentinella, en actiu des de l’endemà dels atemptats contra el setmanari satíric Charlie Hebdo, del gener del 2015. Però rere l’estampa d’un país militaritzat, blindat per protegir els francesos dels atacs terroristes, s’hi amaga un dossier espinós. Juntament amb Xipre i Romania, França és l’únic país de la Unió que encara no compleix amb la normativa europea sobre “la comercialització i la utilització de precursors explosius”, és a dir, substàncies que són legals però que poden utilitzar-se per fabricar casolanament i il·lícitament explosius.

L’arma del jihadisme

Entre aquestes matèries químiques hi ha l’àcid sulfúric, l’àcid clorhídric, l’aigua oxigenada i l’acetona. Amb la barreja d’aquests materials es pot confeccionar el peròxid d’acetona, altrament conegut com a TATP (per les seves sigles en anglès): un explosiu artesanal que es va trobar en les armilles dels kamikazes que van participar en la cadena d’atacs del 13 de novembre del 2015 a París i Saint-Denis. No era la primera vegada que s’utilitzava ni va ser l’última. Els terroristes jihadistes que van provocar 32 morts i 320 ferits en els atemptats suïcides a l’aeroport de Zaventem i a l’estació de metro de Maelbeek de Brussel·les, el març del 2016, també van utilitzar aquest tipus de detonant. Des de llavors, Bèlgica va posar en pràctica la normativa europea i pot, per exemple, portar a judici qualsevol comerciant que no alerti les autoritats d’una compra sospitosa d’algun d’aquests productes químics -sempre que sigui una quantitat significativa i no justificada-. La normativa també limita les quantitats i obliga els compradors a identificar-se i a justificar la utilització de les substàncies.

Però França no l’aplica. Des del 2014, quan va entrar en vigor aquest dispositiu europeu que endureix el control per adquirir aquestes substàncies, no hi ha cap llei en territori francès que reguli o impedeixi la compra en una ferreteria o drogueria de litres d’àcid sulfúric i aigua oxigenada. Després que el febrer passat Brussel·les donés un toc d’atenció al país gal pel seu retard, la Comissió Europea podria ara portar el cas al Tribunal de Justícia de la UE per negligència. Un dels motius d’aquest retard és que en el primer decret que França havia presentat no s’hi havien tingut en compte les compres per internet. Segons el diari Le Monde, una altra de les raons d’aquest inversemblant retard, tenint en compte el context actual en què es troba França, ha sigut l’estira-i-arronsa en les negociacions amb el ministeri d’Indústria, que té les competències sobre el marc jurídic dels productes químics i que en cap cas vol que el decret perjudiqui els comerciants i els compradors d’aquestes substàncies per a un ús professional.

Amb tot, s’espera que la reescriptura del decret estigui llesta abans de l’estiu, però contactat per aquest diari l’equip del primer ministre Édouard Philippe no ha donat resposta. En aquests casos val més asseure’s i esperar, però França està en una situació delicada i el context convida a accelerar els processos burocràtics.