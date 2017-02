França deté 4 persones i frustra un “atemptat imminent”

La policia francesa va detenir ahir quatre persones a la perifèria de Montpeller, al sud de França, acusades de preparar, presumptament, un atemptat suïcida al país, segons van confirmar fonts judicials. El ministre de l’Interior francès, Bruno Le Roux, va detallar que s’havia evitat un “atemptat imminent”, mentre que el primer ministre, Bernard Cazeneuve, va recordar que l’amenaça terrorista és “extremadament alta”.

Entre els arrestats hi ha una noia de 16 anys i el seu company sentimental, de 22, tots dos coneguts pels seus vincles amb el jihadisme. Les detencions es van produir als afores de la ciutat i a l’interior d’un dels domicilis es van localitzar explosius casolans preparats per atemptar, del mateix estil que els utilitzats en els atacs suïcides a París. En particular, els agents van trobar TATP, un potent explosiu, així com també un litre d’acetona, un d’aigua oxigenada i un d’àcid sulfúric, material que pot servir per construir explosius.

Els investigadors francesos consideren que el jove estava a punt per cometre un atemptat suïcida, tot i que encara no se sap ni quan ni on pensava fer-ho. El diari Le Figaro va indicar que seria una zona turística de París. La menor, la seva companya sentimental, havia intentat viatjar a Síria. En dos anys, des de l’atemptat a Charlie Hebdo, han mort a França un total de 238 persones per terrorisme.