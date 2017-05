La França que es trobarà el nou inquilí de l'Elisi

El final de la cursa a l’Elisi marca l’inici d’una nova carrera per a l’elegit: una marató de cinc anys, és a dir, el quinquenni presidencial. Tant Emmanuel Macron com Marine Le Pen ja fa dies que tenien en ment quines serien les primeres propostes que aplicarien a l’inici del seu mandat en cas de ser elegit, però aquestes s’hauran d’adaptar a l’estat de la casa que els ha deixat l’últim inquilí, l’encara president François Hollande. “Els joves viuran millor el 2017 que al 2012?”, es preguntava fa cinc anys el llavors presidenciable Hollande en el seu cèlebre míting a Le Bourget. La seva teoria –amb les pertinents propostes- deia que sí, però a la pràctica ha resultat més complicat.

Un informe de France Stratégie, organisme que avalua les polítiques dependent del primer ministre francès, va alertar l’any passat del deteriorament de la situació dels joves (pobresa, atur, risc de perdre el treball...) en comparació amb altres categories d’edat.

Una campanya imprevisible

Però la deterioració ja venia de lluny: si bé el 17,6% de joves vivien sota el llindar de pobresa al 2002, al 2012 ho feien 23,3%. La dificultat d’accedir al mercat del treball i la precarietat un cop es treballa són algunes de les raons que ens porten a una altra xifra a la qual s’haurà d’enfrontar el nou president: el p ercentatge d’atur entre els joves de 15 a 24 anys era del 23,3% en acabar l’any 2016. Aquest és només un bocí de la desocupació que en total França va comptabilitzar al març passat: més de 3 milions i mig de persones aturades sense cap tipus d’activitat i més de 5,5 milions exercint només una activitat reduïda. Malgrat que la tendència de la taxa d’atur de l’últim any és bona, és a dir, decreix, Hollande passarà el relleu de la presidència francesa sense haver pogut invertir la corba de l’ocupació, una de les seves grans promeses.

A això, s’hi ha de sumar la xifra del dèficit públic, que malgrat disminuir 0,2 punts al 2016, es situa al 3,4% del PIB. Per tant, continua depassant el límit del 3% fixat per les autoritats europees. De fet, un dels escenaris més temibles serà sens dubte com continuar enfrontar-se al monstruós deute públic francès, que l’any passat va seguir engrandir-se amb 49.200 milions d’euros, establint així un nou rècord: França té ara un deute de 2.147 mil milions d’euros.

Crisi d’identitat

“Històricament França està travessant la crisi d’identitat més greu des del seu naixement, és un constat”, va atrevir-se a afirmar l’historiador Dimitri Casali en una entrevista a l’emissora RMC al febrer. Així doncs, a l’atur, el deute, una joventut a mig gas i l’amenaça terrorista sota la qual viu França des de fa més de dos anys, damunt la taula presidencial de l’Elisi també hi haurà aquest dossier amb un treball descomunal.

Per a Casali, les conseqüències d’aquesta crisi “són dramàtiques en alguns suburbis” i pinta el quadre que es trobarà el nou president: “quan veiem que el 37% dels joves d’origen estranger no se senten totalment francesos, és que hi ha un problema d’identitat”. Precisament, d’aquesta crisi d’identitat se n’ha beneficiat electoralment el partit d’extrema dreta de Marine Le Pen, que malgrat que presumiblement no arribarà a l’Elisi segons tots els sondejos, de ben segur seguirà explotant... amb vista al 2022?