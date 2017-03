Fugint de Trumplàndia a Trudeaulàndia

Trencat el Somni Americà per les noves polítiques migratòries de l’administració Trump, grups d’immigrants irregulars desafien cada dia la neu i les temperatures gèlides i creuen la frontera per entrar al Canadà. Des del gener, es calcula que hi han passat unes 200 persones, la majoria provinents de països del Pròxim Orient i de l’Àfrica subsahariana. A diferència dels Estats Units, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha fet bandera de l’acollida de refugiats, malgrat les crítiques dels sectors més dretans. El govern d’Ottawa ha assegurat que no pensa reforçar la seva frontera i barrar el pas dels immigrants que busquen una nova vida. La dels EUA i el Canadà és la frontera més gran del món que no té cap tanca ni mur de separació.