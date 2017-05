Gairebé 150 detinguts en protestes aquesta matinada a París

La policia de París ha detingut, durant la matinada de diumenge a dilluns, 141 persones després d'una manifestació al districte de Menilmontant, al nord-est de la capital francesa.

Els protestants, que van enfrontar-se a la policia, clamaven tant en contra del guanyador de les eleccions, Emmanuel Macron, com de la candidata d'extrema dreta i perdedora de la segons volta, Marine Le Pen.

Des de diversos sectors de l'esquerra francesa es veu Macron com un mal menor de Le Pen, però un mal menor al qual s'ha de combatre per les seves posicions més liberals.

Aquesta posició ha ajudat a apujar l' abstenció en aquesta segona volta, que ha arribat al 25%. A més, la suma de vots en blanc i vots nuls arriba a l' 11% dels vots, unes xifres que demostren el descontentament d'una part de la societat, que no se sentia representada en les eleccions d'aquest diumenge.

Més manifestacions

De fet, el sindicat d'esquerres francès CGT ha programat, per aquest dilluns al vespre, una nova manifestació per pressionar Macron perquè abandoni les seves propostes més liberals, com la promesa d'impulsar una reforma laboral que faciliti a les empreses el procediment per acomiadar els treballadors.

Aquest dilluns al matí Macron ha atès al seu primer acte oficial després de les eleccions: ha celebrat, juntament amb François Hollande, el 72è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial.