'Gaokao', la selectivitat xinesa que determina el futur de més de 9 milions d'estudiants

A les portes de l'escola número 2 de Pequín, pares emocionats acomiaden als seus nerviosos fills adolescents i immortalitzen amb el mòbil el moment en què són a punt d'enfrontar-se a la primera gran prova que pot canviar la seva vida, el difícil examen de la selectivitat xinesa, conegut com 'gaokao'.

Aquest any 9,4 milions d'adolescents acaricien el somni de ser universitaris si aproven l'exigent prova, -'gaokao' es pot traduir com el gran examen-. És el test que, encara el 2017, obre les portes a una vida millor, especialment per als estudiants de les zones rurals.

La majoria dels estudiants que es presenten a l'examen ho aconseguiràn. Més del 70% tindrà plaça en una universitat ja sigui per cursar una llicenciatura o una diplomatura. Però la competència no només és per poder matricular-se o triar la carrera que els agradi. L'objectiu és obtenir una nota el més propera als 750 punts màxims i, amb ella, la clau per matricular-se a les millors universitats. Fins ara, això representava una via directa a una bona feina i també contactes per al futur.

Però la ralentització de l'economia xinesa ha començat a enterbolir el somni i els nous llicenciats es troben que el mercat de treball és dur i, sobretot, que els sous ja no compleixen les expectatives.

El 'gaokao' es convoca en tot el país durant dos dies, del 6 al 7 de juny, i en algunes províncies es perllonga un dia més. L'examen comú inclou xinès, matemàtiques i anglès i després tres optatives segons si l'alumne ha triat ciències o lletres. A partir d'aquest any s'ha introduït en algunes regions, com una prova pilot, que l'alumne pugui triar entre les optatives lliurement.

El sistema educatiu xinès és extremament competitiu, es basa en la memorització i requereix llargues hores d'estudi. Aquest any es calcula que només 3.720.000 milions d'estudiants tindran accés a una plaça per cursar una llicenciatura de 4 anys. Un percentatge molt petit en un país de més de 1.300 milions d'habitants.

La pressió sobre els estudiants és molta, però en el 'gaokao' no només s'examinen els adolescents d'entre 17 i 18 anys, també s'hi juguen molt la família i els professors, ja que l'escola rebrà millor finançament si els resultats dels seus alumnes són bons.

Els estudiants que es presenten a la prova de selectivitat són fills únics, molts d’ells fills de fills únics. Són coneguts popularment com els "petits emperadors" i tenen darrere la protecció i també l'exigència de molts adults. Els seus pares i avis han treballat perquè ells arribin a les portes del col·legi pagant escoles, cursos particulars, material i tota classe d'ajuda per aconseguir un bon resultat. Des de petits les activitats extraescolars dels nens xinesos solen ser els clubs de matemàtiques, no l'esport.

Una bona nota és un triomf social per a la família, fins i tot a les empreses feliciten formalment als treballadors els fills dels quals superen la prova.

El 'gaokao' es viu com un esdeveniment nacional i el govern activa plans especials per fer front a tot tipus de contingències, des de catàstrofes naturals a accidents.

A la televisió s'ha pogut veure els trens especials que s'han preparat per traslladar als alumnes que viuen a les zones rurals de Mongòlia Interior i també els multitudinaris comiats d'autocars, alguns convertits en autèntiques desfilades amb 10.000 persones als carrers.

A les portes del col·legi els pares no estan sols, els acompanyen professors i amics que animen i aplaudeixen a l'entrada i a la sortida. Grups de voluntaris reparteixen aigua i mocadors de paper i, per si de cas, no falta la farmaciola. Es desplega un dispositiu de seguretat, que inclou el tancament al tràfic de les zones properes al col·legi per facilitar l'arribada dels estudiants. Fins i tot a el metro de Pequín s'han habilitat accessos especials perquè els estudiants no hagin de fer les habituals cues de l'hora punta.

La seguretat també inclou l'interior del centre i les mesures per impedir copiar, que des de l'any passat pot estar castigat amb penes de presó. Les companyies de telèfon adverteixen als usuaris que durant les hores de l'examen pots tenir problemes de cobertura ja que hi ha inhibidors prop dels col·legis.