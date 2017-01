Trump rebrà May abans que cap altre líder estranger

" Americà primer, Amèrica primer", i després, potser, el Regne Unit del Brexit. És el que transmet el gest del nou president dels Estats Units, Donald Trump, que rebrà divendres la 'premier' Theresa May, la primera man­datària rebuda pel nou inquilí de la Casa Blanca.

Trump, que en el passat ha vexat les dones i que en les 72 hores que fa que és al càrrec ja ha donat mostres d'un cert menysteniment cap a la pròpia esposa, Melania, es veurà les cares amb una dona que ostenta una posició de poder molt rellevant, un fet al qual potser el magnat immobiliari i també promotor del concurs de bellesa Miss Univers no està gens avesat.

En campanya, el llavors candidat dels republicans es va veure al centre d'una polèmica quan es va publicar una conversa en què presumia de la seva facilitat amb les dones: " Quan ets una estrella, [les dones] et deixen fer el que vulguis. Agafar-les pel cony". En declaracions a la BBC, May ha admès que de vegades els comentaris i el comportament de Trump "són inacceptables" però que la relació especial que mantenen els dos països li permetrà dir a Trump "quan alguna cosa és inacceptable". En aquest sentit, ha apuntat que la declaració més bona que pot fer sobre el paper de les dones és que és primera ministra i que que parlarà directament amb ell sobre els interessos compartits.

Entre altres, ha apuntat May, el " paper de l'OTAN i la lluita contra el terrorisme". El que també ha deixat clar és que per a Londres és prioritari mantenir l' "especial relació" transatlàntica, que els britànics exalten com una forma de continuar mantenint la imatge de poder global, per bé que són poc més que un apèndix de Washington, sense prou capacitat estratègica ni de recursos per imposar una agenda pròpia.

La trobada entre Trump i May tindrà lloc, tanmateix, sis dies després que més de dos milions de dones a tot el món –600.000 a Washington i gairebé 100.000 a Londres, i també les 600 manifestacions registrades en grans capitals (com Barcelona i Madrid) dels cinc continents– marxessin contra la nova administració nord-americana. Activistes dels Estats Units i d'arreu consideren que algunes de les mesures que podria implantar la maquinària Trump posen en risc drets fonamentals i atempten contra la dignitat de les dones.

L'advertiment de Jeremy Corbyn

L'aparent tracte de preferència que Trump ha donat a Theresa May també ha estat llegit entre amplis sectors de la premsa britànica com una prova de suport al Brexit, tot i el discurs de to proteccionista amb què el president nord-americà va obrir el mandat. El ' Sunday Telegraph', per exemple, assegurava a la portada d'aquest diumenge que la trobada tindrà lloc al mateix temps que " es prepara un nou acord comercial per a la Gran Bretanya". Dies abans de la inauguració, i en declaracions al ' Sunday Times', Trump va assegurar que així seria.

En aquest sentit, el cap de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn, ha advertit també aquest matí a May que " vagi amb compte" amb el tipus d'acord comercial que Trump li ofereix. Corbyn es malfia que qualsevol tracte preferencial dels Estats Units a la Gran Bretanya del Brexit no impliqui condicions com ara " la protecció dels inversors, en què les empreses nord-americanes puguin participar en part dels programes de gestió del nostre sistema nacional de salut".

En qualsevol cas, la trobada serà el primer test real per mesurar la temperatura entre Londres i Washington després d'un inici turbulent. Trump va insinuar que l'excap del UKIP, Nigel Farage, podria ser un gran ambaixador als Estats Units, suggeriment gens ben rebut per Downing Street. Com a primera mesura simbòlica de bona voluntat, Trump ha tornat al Despatx Oval un bust de Churchill que Barack Obama havia fet treure.