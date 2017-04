L’Eurocambra rebutja mencionar Gibraltar en les negociacions del Brexit

El debat sobre la sortida del Regne Unit de la UE que s’ha celebrat aquest dimeces al Parlament Europeu ha tingut Gibraltar com a un dels protagonistes després de la tensió política dels últims dies entre el govern britànic i l’espanyol pel futur del Penyal. L’Eurocambra ha aprovat el seu informe sobre el Brexit en el qual dóna suport a les directrius negociadores del president del Consell Europeu, Donald Tusk, incloent el dret a veto atorgat a Espanya sobre l’acord amb Gibraltar en el context del Brexit.

El Parlament Europeu també ha rebutjat una esmena presentada pels britànics per mencionar Gibraltar en l’informe. El canvi que proposaven era afegir el nom del Penyal a la frase que subratlla que els ciutadans d’Escòcia i d’Irlanda del Nord són contraris a la sortida del Regne Unit de la UE. La majoria d’eurodiputats espanyols han votat en contra de l’esmena.

Gibraltar crispa el Brexit

Durant el debat parlamentari, els britànics han defensat amb vehemència Gibraltar i han criticat que Espanya tingui dret a veto de l’acord sobre el Penyal. “Tots sabem que els espanyols són antagonistes al desig de la població del Penyal”, ha subratllat Nigel Farage, eurodiputat del UKIP britànic i impulsor del Brexit.

Crítiques dels britànics

Farage ha titllat “d’hipocresia” que la UE no admeti acords bilaterals entre Londres i les capitals europees “però s’inclogui una clàusula que diu que Espanya té dret a veto si no està d’acord amb la solució per a Gibaltar”. Pel britànic, “Gibraltar trencarà l’acord” entre el Regne Unit i la UE.

540x306 L'eurodiputat britànic euroescèptic Nigel Farage (UKIP) ha estat molt crític amb el govern espanyol. / PATRICK SEEGER / EFE L'eurodiputat britànic euroescèptic Nigel Farage (UKIP) ha estat molt crític amb el govern espanyol. / PATRICK SEEGER / EFE

En alguns moments, el debat ha pujat de to. “Recordem aquí que va ser Espanya qui va enviar un vaixell de guerra a aigües de Gibraltar”, ha dit l’eurodiputat James Carver (UKIP). “Gibraltar no està en venta”, ha advertit Paul Nuttall, un altre eurodiputat del l’euroescètptic UKIP.

Els eurodiputats espanyols també han aprofitat el debat per seguir encenent la polèmica. El Regne Unit “s’equivoca quan vol que tanquem el mercat únic a Escòcia, que vol ser europea, però pretenen deixar dins Gibraltar, que no és part constitucional del Regne Unit i que és un paradís fiscal”, ha assegurat Esteban González-Pons (PP).

Eurodiputats catalans fan costat a Gibraltar

Alguns eurodiputats catalans, com Ramon Tremosa (PDECat), Jordi Solé (ERC) i Josep-Maria Terricabras (ERC), s’han situat a favor del dret a decidir dels ciutadans del Penyal. Els tres s’han sumat a la petició dels britànics de mencionar Gibraltat al text i han votat a favor de l’esmena. “ El futur dels gibraltarenys només l’han de decidir els mateixos gibraltarenys, ni Madrid, ni Londres”, va dir ahir Terricabras.

L’informe del Parlament Europeu dóna suport a les directrius de la negociació i subratlla que la màxima prioritat en les converses amb Londres ha de ser protegir els drets dels ciutadans europeus residents al Regne Unit. El text reclama un tractament just per aquests ciutadans i subratlla que els seus drets han d’estar subjectes als principis de “reciprocitat, equitat i no discriminació”.

Brussel·les, advocada dels ciutadans

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també ha demanat tenir en compte els ciutadans durant les negociacions. “No es tracta d’un ping-pong diplomàtic o de lluites entre uns i altres, sinó de la vida de milions de persones”, ha afirmat. Juncker ha promès que la CE serà “l’advocat” d’aquests ciutadans i ha demanat a Londres que no els converteixi “en objecte de xantatge” durant les negociacions.