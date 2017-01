Gina Miller: una lluitadora contra l'engranatge del Brexit

Quan va conèixer el resultat del referèndum sobre el Brexit, Gina Miller va sentir-se tan decebuda com el 48.1% dels britànics que havien votat per la permanència dins la Unió Europea i que, inesperadament, van veure que s'els imposava, per poc marge, una realitat que rebutjaven per complet. La diferència és que ella va decidir fer-hi alguna cosa, presentant una demanda perquè hagués de ser el Parlament, i no el govern sense fer cap consulta, qui activés el procés de sortida de la comunitat europea. Aquest dimarts el Tribunal Suprem li ha donat la raó definitivament, i ha desestimat el recurs presentat per Theresa May.

"És en la meva naturalesa, és el que faig", explica en una entrevista amb The Guardian. "Tinc tendència a posar-me en peu i protestar quan veig que passa alguna cosa disfuncional".

Afegeix que després de la consulta, només podia pensar en el que el Brexit significava pels seus fills i pel futur del país: "sentia que no tenia cap altra alternativa". I és per això que va contractar, amb els seus propis diners, els advocats de la firma Mishcon de Reya.

Una trajectòria combativa

Miller va néixer a Guyana fa 51 anys però el 1976 es va traslladar a la ciutat de Brighton, on es va criar, obtenint la nacionalitat britànica. És directora de l'empresa d'inversions SCM Direct, que va crear l'any 2009 amb el seu marit, Alan Miller.

Aquell mateix any va llançar una campanya perquè el sector financer britànic fos més transparent i equitatiu. Aquesta lluita per unes pràctiques més ètiques l'ha fet poc popular entre els membres de la City londinenca, on alguns l'anomenen "l'aranya vídua negra".

Des de la fundació "True and Fair" dóna suport a petites organitzacions humanitàries i el 2015 va aportar més de 100.000 lliures en donacions a aquestes ONG.

Amenaces de mort

La seva demanda pel Brexit i la seva postura d'oposició rotunda a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea li ha valgut moltes simpaties però també l'ha posat en el punt de mira de grups violents.

En els últims mesos Miller ha sigut víctima d'atacs racistes, xenòfobs i masclistes a través d'internet. Des de l'anonimat de les xarxes socials l'han amenaçat de mort i li han desitjat una "violació en massa": missatges d'odi que l'empresària ha posat en mans de la policia.

"Em diuen que em mereixo ser decapitada, que no sóc humana, que sóc un primat, que el meu lloc és a la cuina... Això són els atacs més suaus que em fan. És increïble", va denunciar el novembre passat, quan el Tribunal Suprem va fallar en favor seu per primer cop sobre el Brexit.

Ara, ha d'anar sempre acompanyada de guardaespatlles. Més, tenint en compte que durant la campanya pel referèndum la diputada laborista pro Unió Europea, Jo Cox, va ser assassinada per un home vinculat a grups de l'extrema dreta.