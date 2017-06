Grande torna A cantar a Manchester

Amb mesures de seguretat extraordinàries i sense la posada en escena d’altres ocasions, la cantant nord-americana Ariana Grande va tornar a pujar a un escenari, just 13 dies després de l’atemptat del Manchester Arena. L’artista va voler tornar a la ciutat anglesa per encapçalar el cartell d’una actuació per recollir fons per a les víctimes. Grande es va fer acompanyar per Take That, Robbie Williams, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, o Pharrell Williams.