Guardaespatlles de la pau

“La meva història comença en l’època de les dictadures militars a Guatemala. No hi havia eleccions lliures; a la capital s’assassinaven i segrestaven opositors diàriament; a l’interior hi havia massacres. En aquest context, el 18 de febrer del 1984 el meu marit és víctima d’una desaparició forçada. Això canvia la meva vida per sempre”. Nineth Montenegro tenia 21 anys i una filla de 8 mesos quan el seu marit va ser capturat per l’exèrcit guatemalenc.

Ell era estudiant d’enginyeria i activista vinculat als moviments universitaris. Ella treballava com a professora d’educació primària i a les tardes estudiava dret. Havien rebut amenaces, però ell es negava a abandonar el país. Quan el van segrestar, Nineth va emprendre una lluita per trobar-lo. “Vaig anar a les presons, als cementiris, a la policia, cada dia sortia a buscar-lo”, explica. Llavors va conèixer un grup de persones que estaven en la mateixa situació, que també tenien familiars desapareguts. “Per unir forces vam crear una associació que es deia Grupo de Apoyo Mutuo [GAM]. No puc descriure el dolor que és saber que un ésser estimat està detingut, desaparegut, que possiblement mai el tornaràs a veure. És tan fort que em pensava que em tornaria boja. Entre tots ens donàvem suport moral i polític. No feia ni un any que ens havíem constituït quan van matar el nostre secretari. El vam trobar mort amb les mans lligades a l’esquena i la llengua tallada. Va ser horrorós. Una setmana després van assassinar la vicepresidenta de l’organització juntament amb el seu fill d’un any i mig. Li van arrancar les ungles. Encara ho recordo, ho tinc al cap, inesborrable, i m’estreny el cor. En aquest moment és quan m’adono que necessito ajuda. Jo era la presidenta del GAM i ens estaven enviant un missatge: deixeu de preguntar”, recorda la Nineth.

Acompanyament i seguretat

El 1983, un any abans de la desaparició del marit de la Nineth, l’ONG Brigades Internacionals de Pau (PBI en la sigla en anglès) va engegar el seu primer projecte, precisament a Guatemala. Amb el pacifisme com a puntal ideològic, l’organització s’havia constituït amb l’objectiu d’enviar equips a zones en conflicte per acompanyar i cobrir la seguretat dels defensors i les defensores dels drets humans locals.

“La meva filla i jo els devem la vida”, assegura la Nineth. Agraeix que, durant anys, no la deixessin sola ni un minut i tem que si no fos pels voluntaris d’aquesta ONG no podria haver estat a Barcelona explicant la seva història.

La Montserrat García és una d’aquestes voluntàries. Va arribar a Guatemala el 1997, quan s’acabaven de firmar els acords de pau, i ara és la representant internacional de l’associació a Espanya. Ahir, acompanyada per la Nineth, va recollir el premi Constructors de Pau de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). La Montserrat reconeix que el premi els ajudarà a tenir més visibilitat, “perquè som una organització petita i gairebé ningú ens coneix”, però creu que sobretot és un regal “per als defensors i les defensores dels drets humans d’arreu del món, que són els valents, i per als milers de voluntaris que, en els més de 35 anys d’història de l’organització, han treballat amb un compromís infinit sobre el terreny”.

L’ONG té projectes a Hondures, Mèxic, Colòmbia, Kènia, el Nepal i Indonèsia, i grups de suport en 14 països més. “Treballem sota el principi de no ingerència, que no vol dir que no ens posicionem, perquè òbviament sempre estarem al costat dels més vulnerables, sinó que quan hi ha un conflicte sempre apostem pel diàleg, per la via de la diplomàcia, per posar sobre la taula les dues visions; i mai treballem amb grups violents, perquè no creiem en la violència per resoldre conflictes”, precisa la Montserrat.

L’operatiu a Guatemala es va desactivar el 1999 amb l’arribada de la transició democràtica, però es va haver de tornar a posar en marxa el 2003, quan la situació al país va empitjorar sota la presidència d’Alfonso Portillo, posteriorment condemnat a 70 mesos de presó per blanqueig de diners.

La Nineth ara és diputada al Parlament del país i secretària general del partit minoritari Encuentro por Guatemala. “Hem aconseguit la democràcia, eleccions lliures, un canvi, llibertat d’expressió. Tot això és molt bonic, però jo només puc sentir frustració, dolor i soledat perquè he lluitat tants anys i no he aconseguit el que volia: trobar el meu marit amb vida. La persona que vaig estimar, amb la que vaig compartir la meva vida, els meus somnis, no tornarà mai”.