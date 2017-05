La Guerra d’Algèria ressona a la campanya electoral

Quan se’ls pregunta sobre les eleccions presidencials, els historiadors francesos dibuixen una comparació que podria semblar estrafolària. La Guerra d’Algèria, diuen, va dividir la societat francesa i va obrir una crisi d’identitat i d’integració que encara és present en la política d’avui, igual que la guerra civil dels Estats Units en la política racial i regional del país. “La Guerra d’Algèria va ser una guerra civil francesa”, afirma Benjamin Stora, principal historiador del conflicte. A Algèria, grups independentistes van lluitar per posar fi a 130 anys de domini francès. A França, segons Stora, la guerra va ser sobretot un conflicte ideològic, entre “dues concepcions de la nació”: una que veia França com un imperi del qual Algèria formava part i una altra que rebutjava el colonialisme. El conflicte també es va convertir en una lluita per dirimir si la identitat francesa podria expandir-se per incloure els algerians, majoritàriament musulmans.

Quan França es va retirar l’any 1962, les armes es van silenciar, però les tensions identitàries no van fer res més que intensificar-se. Els colons i els seus seguidors a França van experimentar la pèrdua d’Algèria tan profundament que molts encara parlen de recuperar la glòria de França, sobretot quan expliquen el seu suport a Marine Le Pen, la candidata de l’extrema dreta.

L’Amèrica sudista

Stora fa notar que la política de la nostàlgia i dels greuges és comparable a la de “l’Amèrica [esclavista] del sud”. El paral·lelisme té les seves limitacions, però posa de relleu com les disputes sobre el llegat d’aquella guerra encara ressonen en les eleccions presidencials franceses.

Gairebé un milió de colons, coneguts com els pieds noirs [peus negres], van fugir d’Algèria durant i després de la guerra. Molts van arribar a les ciutats del sud de França, on ara el Front Nacional de Le Pen obté un ampli suport.

Les escoles del país estan obligades per llei a ensenyar els beneficis del colonialisme. En una conversa sobre política francesa amb votants de la zona meridional, tots retornen a Algèria. Christophe Tellier, un lampista de la ciutat de Fréjus -al sud-est de França-, en una pregunta sobre immigració, va fer aparèixer els anomenats harkis, algerians que van combatre al costat dels militars francesos durant la guerra i que després van emigrar a França. “Aleshores, Algèria era el problema -va dir Tellier-, i ara els fills dels harkis són el problema”. I va afegir: “Espero que aquests immigrants no tinguin tots els avantatges que han tingut fins ara i que se’ls pugui fer fora”. Igual que en l’Amèrica confederada dels estats del sud, la memòria de la derrota s’ha difuminat a França. Al mateix temps que van perdre Algèria, els ciutadans francesos van perdre la condició de superioritat respecte a musulmans i àrabs: una transició que avui té ressò en el debat sobre immigració i en el tractament de les comunitats musulmanes de França. Algèria, explica Stora, “s’ha convertit en una manera d’expressar la nostàlgia per una època perduda, en què hi havia una jerarquia basada en l’origen ètnic”.

Per a Terrence Peterson, historiador de la Universitat Internacional de Florida, Algèria ofereix arguments als que veuen en la immigració o en la Unió Europea un assalt a la identitat francesa. Algèria ofereix la memòria d’un moment en què França era gran. Marine Le Pen ha sabut jugar-hi.