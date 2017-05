Hamàs accepta l'Estat palestí amb les fronteres de 1967 sense reconèixer Israel

El moviment islamista palestí Hamàs accepta, en principi, la creació d'un Estat palestí amb les fronteres anteriors a la guerra dels sis dies de 1967, sense que això suposi un reconeixement de l'estat d'Israel. Així ho explica un document publicat a la pàgina web del grup.

El text de principis publicat per Hamàs inclou una clàusula segons la qual, a partir d'ara, i en concordança amb altres formacions palestines, està d'acord amb la creació d'un estat en el territori reconegut als palestins per la comunitat internacional. El document diu, però, que això no significa una renúncia de la Palestina històrica.

"Hamàs creu que cap part de la terra de Palestina ha de ser compromesa o concedida, independentment de les causes, les circumstàncies i les pressions i no importa quant temps duri l'ocupació" diu el text, fent al·lusió a la presència d' Israel a la zona.

"Tot i això, sense comprometre el seu rebuig a Israel i sense renunciar als drets dels palestins, Hamàs considera l'establiment d'un estat palestí plenament sobirà i independent, amb Jerusalem com a capital en les línies [fronteres] del 4 de juny de 1967", matisa.

Amb la nova declaració de principis Hamàs pretén actualitzar la seva ideologia i compromisos -definits el 1988-, 30 anys després de la seva fundació. Així ho va explicar el cap del moviment a l'exili, Khaled Meshaal, en una roda de premsa dilluns a Doha.