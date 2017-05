Hillary Clinton crea un moviment polític contra Trump

Hillary Clinton hi torna. Va perdre, inesperadament, les eleccions presidencials contra Donald Trump el 8 de novembre i des de llavors s'havia apartat de la vida pública. Però la derrota no l'ha fet allunyar-se del camí de la política. Aquest dilluns anunciava el seu retorn a la primera línia amb aquest missatge: "Ara més que mai, crec que la implicació dels ciutadans és vital per a la nostra democràcia. Em sento inspirada pels que es mobilitzen per organitzar i liderar".

More than ever, I believe citizen engagement is vital to our democracy. I'm so inspired by everyone stepping up to organize and lead. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 de maig de 2017

El nou moviment creat per Clinton es diu Onward Together [endavant junts] i té com a objectiu ser la resistència contra Donald Trump. Es defineix com una "organització dedicada a impulsar una visió progressista que va recollir 66 milions de vots [els que va obtenir Hillary en les presidencials]".

"Els nord-americans estan alçant la veu com mai abans ho havien fet. Des de la Marxa de les Dones fins als aeroports d'arreu del país on les comunitats van donar la benvinguda a immigrants i refugiats", diu el correu electrònic enviat pel nou grup polític per cercar donacions.

Aquest tipus d'organitzacions -s'anomenen comitès d'acció política- poden recaptar fons anònims sense límits per fer campanya de manera independent a favor de candidats polítics o de polítiques específiques. És per això que sovint són l'eina que fan servir els polítics nord-americans per començar a finançar una futura campanya o donar suport de manera externa a un precandidat.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 de maig de 2017

Onward Together fa servir una imatge similar a la de ' Stronger together' [junts som més forts], que va ser el lema de campanya la candidata.

Clinton ha assegurat que el grup contribuirà a organitzar moviments contra Trump i a donar suport a nous candidats que es presentin a llocs d'elecció popular, així com a ajudar al finançament d'altres organitzacions progressistes.