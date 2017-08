Hillary Clinton titlla Trump de “fastigós” al seu llibre

Hillary Clinton, excandidata a la presidència dels Estats Units, reconeix al seu nou llibre que durant un dels debats que va fer contra Donald Trump va estar a punt de cridar-li que era “fastigós”. El programa matinal de la cadena nord-americana MSNBC va avançar ahir alguns extractes del nou llibre de memòries de la demòcrata, que es publicarà ben aviat i es titula What happened [El que va passar], i versa sobre la campanya electoral.

L’episodi que descriu Clinton i que s’ha difós es va produir quan l’ara president, Trump, va envair l’espai vital de la demòcrata mentre ella exposava els seus arguments davant el públic del segon debat televisiu, que va tenir lloc a Missouri l’octubre del 2016. “Va ser un moment increïblement incòmode. Ell respirava literalment al meu coll. Em va fer posar la pell de gallina. Va ser un d’aquells moments en què desitges poder prémer un botó de pausa i demanar a tothom que està mirant: «Què faria vostè?»”, explica Clinton. “¿Et mantens en calma? ¿Segueixes somrient i fas com si no estigués envaint de manera repetida el teu espai? ¿O et gires, el mires als ulls i li dius alt i clar: «Fes-te enrere, fastigós. Allunya’t de mi. Ja sé que t’encanta intimidar les dones, però a mi no em pots intimidar»?”, afegeix.

Les polèmiques masclistes del president

De fet, el moment que relata Clinton va ser molt comentat perquè Trump es va acostar molt a ella en diverses ocasions mentre ella intervenia i li donava l’esquena. Aquest episodi va succeir dos dies després que sortís a la llum un vídeo del 2005 en què el republicà es vantava de com aprofitava la seva riquesa i posició per assetjar sexualment diverses dones. “Quan ets una estrella, et deixen fer el que vulguis: agafar-les pel cony”, se’l sentia dir a l’enregistrament. Les acusacions de masclisme i agressió sexual van perseguir Trump durant tota la campanya però no van evitar que guanyés les eleccions.