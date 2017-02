Holanda comptarà a mà els vots per por a un ciberatac

Preocupat pel paper que han tingut els ciberatacs i les notícies falses en el resultat de les eleccions presidencials als EUA, el govern holandès ha anunciat que el recompte de les legislatives del març es farà a mà. És la reacció a la por que hi hagi actors internacionals, incloent-hi països com ara Rússia, que vulguin interferir en els tres grans processos electorals d’aquest any a Europa: als Països Baixos, França i Alemanya. En tots tres casos es tracta de països amb democràcies consolidades que afronten la pressió de la dreta populista, similar a la que va impulsar els britànics a votar majoritàriament pel Brexit i els nord-americans a fer-ho per Donald Trump.

“El govern no pot excloure la possibilitat que hi hagi actors o països interessats a influenciar l’opinió pública i el procés electoral als Països Baixos i que s’utilitzin tota mena de mitjans per aconseguir-ho”, va assegurar fa uns dies el ministre de l’Interior, Ronald Plasterk. “Sabem que hi ha actors i països que tenen la intenció i la capacitat de fer-ho”.

En una investigació pròpia fa uns dies, la cadena de televisió RTL va concloure que les eleccions holandeses eren “fàcils de piratejar” després de contactar amb diferents experts i fer una anàlisi en profunditat del programa que, des de l’any 2009, s’utilitza per al recompte electoral.

Recompte a mà com a prevenció

Per tot plegat, el ministre de l’Interior va anunciar que s’estudiaria la vulnerabilitat del sistema electoral i es prendrien mesures preventives per eliminar “qualsevol ombra de dubte” sobre la integritat del procés, entre les quals el recompte a mà.

Així doncs, els comicis als Països Baixos, un país de 17 milions de persones, es farà a l’antiga: els votants marcaran en color vermell les paperetes, que seran recomptades a mà en cada col·legi electoral, i els resultats seran enviats -també manualment- a l’autoritat electoral de cada districte i a la Junta Central.

“Als Països Baixos, el conjunt del sistema és terriblement insegur”, alerta Herbert Bos, un informàtic de la Universitat Lliure d’Amsterdam. Tot i que el país encara utilitza sobres i paperetes, “la resta del procés, després d’obrir l’urna, del col·legi electoral fins a l’anunci oficial dels resultats, està totalment informatitzat des del 2008”, explica aquest expert.

“No cal ni ser un gran entès per manipular el recompte”, admet Bos, que manté que Rússia o la Xina podrien fer-ho, i per això es mostra partidari d’evitar-ho amb el recompte a mà, que és “l’únic que pot garantir que no hi ha cap manipulació”.